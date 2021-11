571 migranter giver op: Hjem til Irak

- Irak vil arrangere flyvning for dem, der frivilligt ønsker at vende tilbage fra Hviderusland.

Sådan siger Ahmed al-Sahaf, talsmand for det irakiske udenrigsministerium, til irakisk tv ifølge nyhedsmediet Al-Jazeera, der også kan fortælle, at det første fly med migranter er planlagt til at lette fra Belarus hovedstaden Minsk med retning mod Irak på torsdag.

Hvorfor er de rejst til Belarus?

Ifølge myndighederne ønsker 571 irakiske borgere, der lige nu er i lejrene ved grænsen til EU, at vende tilbage. Og på Aljazeeras Facebook-side er der mange, der synes det er en god ide:

- Hvorfor er de også rejst til Belarus?

- Golfstaterne er da mere udviklede. modrne og har masser af jobmuligheder - og den samme religion, skriver Samuel F f.ex. i en af de hundredevis af kommentarer migrant-krisen har fået på Aljazeera:

Glad syrer: Pakkerejse til EU for 4000 dollars

Hvorfor ikke Saudi eller Qatar?

- Hvorfor Europa? Hvorfor ikke Saudi, Libanon, Egypten, Jordan Qatar, Pakistan, Kina, skriver Aditya M., mens Vicky G. synes EU-landene har ansvaret for at hjælpe migranterne:

- Når vi stopper med at skabe flygtningeproblemer ved at invadere, besætte og ødelægge lande, er vi berettigede til at afvise flygtningene.

- Disse flygtninge bør straks transporteres til de EU-lande, der udgjorde koalitionsstyrkerne, og selvfølgelig til USA.

- Polen deltog. Det gjorde Belarus ikke, skriver Vicky.