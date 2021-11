59-årig: Hader mit værelse

- Hej. Hjælp.

- Jeg hedder Stephanie, jeg er 59 år.

- Jeg bor på et plejehjem, fordi jeg mistede hele mit liv efter en hjerneblødning i 2015.

Pludselig bum - alt er væk

- Jeg sad alene derhjemme i min lejlighed i Frederiksund og pludselig bum.

- Jeg havde mit eget rengøringsfirma, og bil og et godt liv, men det er slut.

- Alt er væk.

Sådan indleder Stephanie K et brev til nationen! om at føle sig komplet usynlig. Stephanie sidder nemlig fast i sin kørestol på plejehjemmet i Frederikssund, og det eneste hun tænker på er, hvordan hun kan komme væk.

Der er ikke mere træning til mig

Hun vil nemlig gerne trænes op, så hun ikke behøver hjul – og trænes, så hun kan starte så småt med at arbejde igen. Hendes brev – som nationen! har bedt Frederikssund kommune kommentere – fortsætter nemlig således:

- I begyndelsen fik jeg træning, men det får jeg ikke mere.

- Og det her liv på plejehjemmet slår mig ihjel. Det er som om jeg er parkeret.

- Jeg har altid klaret mig selv og haft fart på, og pludselig kan jeg ingenting.

Hjælp - jeg vil træne mig til tilbage til livet

- Og her er det så jeg har brug for systemet til at få mig op igen. Men nej.

- Jeg vil have mit liv tilbage, og meget gerne tilbage til arbejdsmarkedet, men kommunen må hjælpe mig, skriver Stephanie, og nationen! har spurgt Frederikssund, hvad en borger, der gerne vil genoptrænes kan gøre for at blive genoptrænet – og om de selv synes, at de har hjulpet Stephanie godt nok.

Og det svarer Niels Lund, leder af forebyggelse og træning i Frederikssund Kommune på sådan her:

Vi genoptræner så længe der er potentiale for fremgang

- Vi kan ikke kommentere på en konkret sag, men vi kan sige generelt om vores genoptræningsforløb for personer med hjerneskade, at vi tilbyder genoptræning efter sundhedslovens § 140, som vi skal.

- Genoptræningen sættes i gang hurtigt efter borgeren er udskrevet fra hospitalet, og genoptræningen fortsætter lige så længe, der er potentiale for fremgang.

- Når en genoptræning afsluttes, har vi en samtale med borgeren om, hvordan det opnåede funktionsniveau kan vedligeholdes. I nogle tilfælde vil det også være muligt, at borgeren kan få hjælp til vedligeholdelse, eksempelvis gennem vederlagsfri fysioterapi.

Vi har også en hjerneskade koordinator

- Er borgeren i arbejde, når vedkommende rammes af en hjerneskade, vil det ofte være efterfulgt af en sygemelding, og under den vil jobcentret kunne støtte borgeren i at gøre, hvad der er bedst for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det altså er en realistisk mulighed.

- Jobcentret vil også efter endt behandling og genoptræning lave en afklaring af, hvad borgerens erhvervsevne er.

- I Frederikssund Kommune har vi en hjerneskadekoordinator, som borgeren kan kontakte for råd- og vejledning, hvilket mange gør brug af, skriver genoptræningslederen, der også minder om at borgere altid kan søge om genoptræning gennem visitationen i kommunen i henhold til servicelovens paragraf 86, stk 1.