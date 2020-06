60 kolleger fyret: Utroligt positivt

Pludselig begyndte alle mulige virksomheder at ringe og sige, at de manglede arbejdskraft. Det var jo utrolig positivt, siger tillidsmanden fra en virksomhed, der fyrede 60 mand for 3 uger siden.

- Gennem de seneste uger har vi gransket alle muligheder for at reducere antallet af afskedigelser, hvilket er lykkedes gennem brug af en lang række uddannelsestiltag, samt øget fokus på udviklingsprojekter.

- Dette ændrer dog desværre ikke på, at vi stadig er nødsaget til at sende en betragtelig del af vores dygtige medarbejdere hjem.

Hver sjette fik en fyreseddel

Sådan sagde Stefan Vestergaard, administrerende direktør i Vestergaard Company, der producerer af-iser maskiner til lufthavne verden rundt til Rosklide Avis, da han d. 10. juni havde gennemført en afskedigelsesrunde og sagt farvel til mere end 60 af firmaets ialt 366 ansatte.

Men i dag siger firmaets fællestlllidsmand til Politiken, at andre arbejdsgivere - der stod med det modsatte problem og manglede arbejdskraft - straks så mulighederne for at få fat i gode medarbejdere:

Smede og elektrikere

- Faktisk kom der så mange henvendelser, at personalet besluttede at sætte jobtavler op i produktionshallerne, hvor de fyrede medarbejdere stadig arbejder under deres opsigelse.

- På tavlerne er der jobopslag fra virksomheder, som søger både smede og elektrikere, fortæller tillidsmand Per Gregers Jensen til Politiken, der også kan fortælle at minimum 15 af de 60 fyrede medarbejdere er i nyt job.

