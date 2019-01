6144 udlændinge og 801 våben stoppet på vej ind i Danmark

Det er tre år siden, at Danmark indførte grænsekontrol. Synes du, det skal fortsætte?

'Disse tal beviser intet. Hverken at grænsekontrollen virker eller ikke virker.'

'Cirka 6 personer blev afvist om dagen. Hvilke personer? Hvor mange af dem er tysker der har glemt sin pas?'

'Det med våben. Hvilke våben drejer det sig om? Er det dansker der har købt våben i Flensborg (læs peberspray)?'

Dum dansk snotnæse

'Eller en dum dansk snotnæse som har set en 'fed kniv' derover og skulle lige have den med hjem?'

Sådan skriver Frank l. i den p.t. mest likede kommentar, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den tre-års-status, Rigspolitiet i dag offentliggør om effekten af kontrol-indsatsen på den dansk-tyske-grænse.

I alt er 801 våben beslaglagt, 6144 personer er blevet afvist, og derudover er der blevet rejst 5479 sigtelser om blandt andet menneskesmugling, våbenbesiddelse og narkosmugling, og Frank er ikke den eneste, der synes, at resultatet er svært at forholde sig til.

Alligevel en del

'Ok, det var alligevel en del.'

'Men der mangler lidt data, for hvor mange af de afviste var EU-borgere, der havde glemt deres pas. Og hvilke våben har de beslaglagt? Er det kanonslag og peberspray', skriver Mik K., og Tom C. fortsætter:

'Et våben hver 3. dag - hvor mange dagsværk er det pr. våben?'

'Hvor meget opsparet afspadsering har det kostet - og hvor mange henlagte sager i de udstationerede betjentes lokaldistrikter', skriver Tom og minder om det fine Winston Churchill-citat: 'Stol kun på statistikker [og tal] du selv har forfattet!'.

Kontrol af der folk der rejser ud af Danmark

Lars A. foreslår i sin kommentar, at Danmark udvider kontrolindsatsen og fremover også udfører udrejsekontrol:

'Der er klart et stort problem med øst-europæiske bander, der kører til Danmark og laver indbrud på indbrud på indbrud.'

'Og der er det klart, at kontrol ud af landet ville have en effekt', skriver han. Men hvad tænker du?