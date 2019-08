65-årig kan ikke løbe 2 km på 12 minutter: Ud med ham

nationen! har modtaget et brev fra en ældre dansk fodbolddommer, der synes, at de fysiske krav DBU stiller til dommerne er for skrappe. DBU er ikke helt enige.

- Som dommer i serie-rækkerne løber man 7-9 km i snit på en kamp og man har måske 10-15 af de hurtige 360 graders vendinger.

- Men den prøve, som vi dommere skal bestå er langt hårdere.

- Vi skal løbe 2 km på 12 minutter og/eller bestå de såkaldte BiB/spurttests - en skrap fysisk belastning for kroppen og specielt for kroppens led og ledbånd og ikke mindst, en hård belastning for vores knæ og hofter.

Sådan oplever en gammel dommeren en BIP-test Man kommer ind i en idrætshal, med dårlig luft og hård gulv, uden mulighed for udluftning. Man varmer op, i ca 10-12 minutter. Der er sat kegler op, med en afstand på 20 meter mellem keglerne, og yderligere 2 meter til at løbe af på. Man starter på niv 5. hvor man har 14,4 sekunder til at løbe 40 meter, altså 20 meter frem og 20 meter tilbage, men en 180 graders vending. Så har man 10 sekunders pause. Så begynder niv 9, som foregår på samme måde, som niv 5, nu har man blot kun 12, 5 sekunder til at løbe 20 meter ned og vende og 20 meter tilbage. Og stadig med en vending på 180 G. 40 meter ialt 10 Sekunders pause

Så begynder niv 11, hvor man nu kun har 11,1 sekund til at løbe 20 meter ned, vende og 20 retur til udgangspunktet. Niveau 11 skal løbes 2 gange, der er pause på 10 sekunder mellem hvert løb 80 meter ialt 10 sekunders pause

Så begynder niv 12, og nu er man nede på 10,7 sekunder, 20 meter ned og 20 meter retur, igen med vendinger på 180G. niv 12 skal gennemføres 3 gange, dog med 10 sekunders Pause mellem hvert løb. 120 meter ialt 10 Sekunders pause, og nu begynder at for alvor, at blive hårdt For nu begyder niv 13, som skal løbes 4 gange, med 10 sekunders pause mellem hvert løb og man er nede på 10,3 sekunder, 20 meter frem og 20 meter retur. Igen med 180 g vendinger, 160 meter i alt 10 sekunders pause Niv 14 starter, her skal man løbe 8 ture, og hastigheden øges, så nu har man kun 9,9 sekunder til at løbe 40 meter, 20 meter frem og 20 meter retur, stadig med 10 sekunders pause mellem hver tur. 320 meter ialt Nu begynder niv 15, som skal gennemføres 8 gange, og tiden er nu nede på 9,6 sekunder, har begynder de fleste at være rigtig presset, selv om der forsat er pause mellem hvert løb, 20 meter ned og 20 meter retur. 320 meter i alt skal gennemføres på 9,6 sekunder pr tur, stadig med 180 g vendinger. På niv 14 og 15, begynder der virkelig at være belastning på vores led og ledbånd. Vi bliver max belastet, og det svarer til at kroppen gennemgår en maraton, højt tempo, og sammenligner man med en 90 minutters fodbold kamp, svarer testen til at dommeren, skal spurte 10 km, hvilket slet ikke er i nærheden, af virkeligheden, og set med de skader der kan opstå og opstår, under udførelsen af denne form for test, kan den bestemt ikke anbefales også set i lyset af, at testen ikke giver det rigtige billede af en fodbold dommers løbepensum, i en fodbold kamp, hvor en dommer ikke kommer i nærheden af det antal vendinger ( 180G) og slet ikke kommer i nærheden af det antal meter, en dommer spurter i en 90 minutters kamp. Også set i lyset af der mangler dommer og en dommer gennemsnitsalder er over 45år, og man ikke kan få dygtige dommer til at udfører den form for test, skal man nok se i retning af, at få det ændre til et mere dommer rigtig test. Kilde: anonym dommer Vis mere Luk

Der mangler dommere - mange dommere

- Og når alle ved, at DBU har svært ved at få nye dommere og ikke mindst fastholde nye dommere, bør man nok vågne op og se på, om de krav er vigtige at holde fast i.

- DBUs kamppåsætter - som gør et fantastisk arbejde for at løse problemerne - er ved at rykke håret ud af hovedet hver weekend, da de ikke kan få påsætningerne til at gå op. Der mangler dommere, mange dommere.

Mange fravælger testen

Sådan indleder SK et brev til nationen! om det spændende liv som fodbolddommer, og de skrappe krav, der gør at han snart må stoppe. SK har undersøgt, hvilke krav, der gælder i andre lande, og han mener at kunne konstatere, at kravene til danske dommer er de skrappeste i Europa. Derfor vil han gerne have, at DBU slapper lidt af, og nationen! har på hans vegne bedt om en kommentar fra DBU. Den kan du læse nedenfor - SKs brev fortsætter således:

- Om du 17 år eller 70 år skal du bestå testen, og derfor vælger mange kompetente og rigtig dygtige dommer, som sagtens kan dømme serie 2 og serie 1, ikke at gennemføre testen og derved kun dømmer serie 3 og endda måske kun serie 6-5-4

Ledbånd bliver jo slidt med alderen

- Det er jo velkendt at vores led og ledbånd bliver slidte jo ældre vi bliver, det kan ikke komme bag på DBU, man alligevel vælger man at have Europas hårdeste fysiske test uden gradbøjning af alder.

- Er man 18 til 35 år er belastningerne ikke begyndt at komme, så der går det fint, og man kan sagtens løbe bip-test.

- Men der er ikke tvivl om, at de ting vi gør i de unge år, rammer os, når vi når 35-65 års alderen og ikke mindst, når vi når 65-70 års alderen, der vi rigtig hårdt.

- Så DBU må nu komme ind i kampen, og vågne op inden de mister alle deres dommere over 40 år.

Er desværre nødsaget til at være anonym

- Gennemsnittet for os ligger over 45 år, så passer vi ikke på de lidt ældre dommere, er der en ret stor risiko for, at vi inden for 5-10 år ikke kan besætte kampe fra u12 til serie 2.

- Af hensyn til det system, vi arbejder med i DBU, er jeg desværre nødsaget til at være anonym, da jeg ellers vil blive udelukket fra DBU, og derved ikke vil kunne dømme fodbold fremadrettet.

- Man må nemlig i DBU Systemet ikke være kritisk og man må ikke fremstå med sin mening, man skal holde k... og rette ind til højre, hvis man vil frem i systemet.

- Men det virker som om man kun ser 1-2 år frem i DBU, slutter SK, men i det svar som DBU har sendt til nationen!, er der ikke meget forståelse for kritikken:

DBU: Ville ønske at han stillede op med navn

- Vi er kede af, hvis en ældre dommer føler sig dårligt behandlet. Det er ikke meningen og vi ville ønske, at han stillede op med navn, så vi kunne tage dialogen med ham direkte.

- Det er nu engang den bedste måde at skabe løsninger sammen på. Vi vil gerne ha’ en god og åben debat og vi håber, at alle dommere har lyst til at deltage.

- Den anonyme dommer kan fortsat sagtens dømme i de lavere rækker.

- I de højere rækker har vi større krav til dommerne, da det kræver mere – både fysisk men også i forhold til viden om fodboldloven. Klubberne vil gerne ha' dommere, der kan følge med.

Breddedommergruppen har fingeren på pulsen

- Kravene til dommerne bliver løbende drøftet i Breddedommergruppen og forskellige lokale udvalg, som alle er besat af nuværende eller tidligere dommere, der har fingeren på pulsen.

- Vi arbejder på at rekruttere og fastholde dommerne.

- Vi har godt 3.000 dommere i dansk fodbold og vil hele tiden gerne have flere, så meld jer gerne, hvis I ønsker et godt fællesskab, motion, ledererfaringer og tilmed tjene lidt penge på det, skriver Henrik Funder Kristensen, formand for DBU’s breddedommerudvalg, der selv har dømt i godt 2000 kampe.

Se også: DBUs fejl: Niclas gav 2000 kr for at blive fodbolddommer

For to måneder klagede Niclas over, at det koster penge at uddanne sig til DBU-dommer, og mere end 4587 læsere deltog i debatten. Mange gav udtryk for, at de godt ved, at DBU har et problem med at skaffe dommere, men hvad tænker du?