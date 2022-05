650.000 danskere i kø

Birgit og Franco er blandt de cirka 650.000 danskere, der endnu ikke har fået hjælp i Borgerservice til at skifte til MitID. De er nemlig handicappede - også i forhold til IT

- Vi er handicappede og ikke gode til at bruge en PC.

- Vi skal have MitID, og vores bank siger at vi skal kontakte Borger Service

Stemmmer siger vi skal on-line

- Men når vi ringer til Borger Service siger 'stemmen', at vi skal bestille en tid online.

- Og at de ikke har nogen, hvis der ikke er på hjemmesiden.

Sådan skriver Birgit og Franco fra Holbæk til nationen! om at være blandt de cirka 900.000 borgere, der har brug for hjælp fra Borgerservice til at komme på MitID - og endnu ikke have fået hjælp.

Der burde være en kontaktperson

Birgit og Franco er glade for at Digitaliseringstyrelsen i går udsatte fristen, så danskerne nu har frem til 31. oktober til at få styr på deres digitale ID. Men de synes ikke, det står lysende klart, hvad de nu skal gøre, for at få Borgerservice til at komme hjem til dem. Og derfor har de sendt dette brev - som Digitaliseringsstyrelsen svarer på nedenfor:

- Vi har ikke billede ID og da vi er handicappede og ikke kan møde op på Borger Service, er der ingen, der kan forklare os, hvad vi skal gøre?



-Som pensionister mangler vi en kontaktperson til myndighederne, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre, skriver Birgit og Franco, og Digitaliseringsstyrelsen har sendt dette svar:

Man kan få udsat fristen i banken

- Kan man derfor ikke få tid i Borgerservice inden for den tidsfrist, man har fået af sin bank til at få MitID, kan man kontakte sin bank og bede om at få udsat tidsfristen for at få MitID.

- Grundet et ekstra uforudset pres på Borgerservice, som betyder, at det nogle steder i landet er svært at tilbyde tilstrækkeligt med tider til borgerbetjening, er slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykket til den 31. oktober 2022.

Og 250.000 har allerede fået hjælp

- Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til at få MitID, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider nogle steder i landet.

- Borgerservice hjælper pt. hver uge 25-30.000 borgere med overgangen til MitID og har siden lanceringen af MitID hjulpet godt en kvart million borgere, skriver Digitaliseringsstyrelsen, men hvad siger du?