67.233 nye danske hunde: Boom bekymrer

Sidste år var er rekordår for dansk hundehold. For aldrig er der blevet registreret så mange hunde. Men der er desværre også ulemper ved boomet

- 2020 har været et år, hvor antallet af hunde er boomet i Danmark.

- Dette nyder de såkaldte 'hvalpefabrikker' godt af. For når der er mange købere, så får sælgerne det meget lettere.

Seks kvinder vil gerne hjælpe

- Og desværre resulterer bommet i avl på hunde, der slet ikke kan klare det. Hunde, der er syge.

- Så vi er seks kvinder, der gerne vil give nogle råd til folk, der gerne vil have en hvalp.

Systemet lytter ikke til os

Sådan lyder det fra Sisse O., Line K., Liza S., Freja N., Marie Louise J. og Alina D., der efter at have skrevet til politi, dyreværn, Fødevarestyrelsen, Skat osv. oplever, at skruppelløse, pengegriske og ansvarsløse hundeavlere har alt for frit spil i Danmark. Og i en situation, hvor danskere efterspørger hunde som aldrig før - sidste år blev der således registreret 67.233 nye hunde i Dansk Hunderegister, hvilket er 4000 flere end i 2019 og 8000 flere end i 2018 - synes de, at kommende hundeejere skal have nogle gode råd med på vejen. For de synes ikke, systemet fungerer:

- Vi løber panden mod en mur.

- Så ... når du køber en hvalp, så vær opmærksom på:

- At en godkendelse fra Fødevarestyrelsen og en hundeholder-uddannelse ikke altid er ensbetydende med sunde hunde!

Lyder det for godt - er det nok noget skidt

- Stil kritiske spørgsmål, og forlang dokumentation på sundhedstests af forældrehundene og sygdoms-historik.

- Søg evt. viden fra pågældende dyrlæge.

- Søg viden om opdrætterens erfaring, inden du siger ja.

- For lyder det for godt til at være sandt, så er det, det sikkert også, skriver de seks kvinder.