68 kr. i timen: Kommune vil ansætte 15-årige på plejehjem

Fagforeningen er ikke vild med idéen, men flere og flere kommuner mener, at unge godt kan få penge for at folde servietter, ordne vasketøj, spille spil, gå ture eller synge for de gamle

- Dejligt at Nordfyns Kommune følger efter Odense og ansætter unge på kommunens plejehjem.

Sådan skriver Søren W på Facebook om, at Nordfyn nu melder sig ind den klub af kommuner, der gerne vil have unge mennesker under 18 år i ældreomsorgen.



Ung i arbejde på plejehjem

Og på Nordjyske.dk's Facebook-profil, skriver Marie S - i en kommentar til at Frederikshavn Kommune også søger tre fritidsjobbere - også godt om idéen:

- Jeg arbejdede på plejehjem efter gymnasiet for 25 år siden.

- Jeg var 'ung i arbejde' 3 timer dagligt (udsendt af kommunen), hvor jeg skulle hjælpe med at servere mad og hygge om de ældre.

- Blev efterfølgende ansat der og den dag i dag er jeg sygeplejerske.

Fagforeningen: De kan ikke se om fru Hansen har drukket

- Det er helt sikkert en udløber af min tid på plejehjemmet i Sejerslev på Mors, skriver Marie, mens afdelingsformanden i FOA-afdelingen i Frederikshavn, som er fagforening for en stor del af personalet på kommunens plejecentre, er mere skeptisk over for idéen om at lade de unge løse opgaver på plejecentrene.

- De kan ikke observere, om fru Hansen har drukket det, hun skal, så hun ikke bliver dehydreret. Alle de observationer som det faste personale er uddannet til at lave, har de som 13-årige ikke muligheden for at lave, siger Louise Krüger Nielsen, afdelingsformand for FOA Frederikshavn, til TV2Nord, men hvad siger du?

Grundlønnen er 68 i timen

På Nordfyn er der ansøgningsfrist til de tre stillinger d. 22. januar, og unge mellem 15 og 17 år, der har lyst til at gøre en forskel for andre, mod på at hjælpe andre, lyst til at lære mere om ældreområdet og kunne tænke sig at prøve at arbejde på et plejecenter, kan få 68 kroner i timen i grundløn.

Spille spil eller synge for beboerne Nordfyns Kommune tilbyder 3 unge et fritidsjob som SPIRE - en spændende titel til imødekommende, engagerede, pligtopfyldende og udadvendte unge mellem 15 og 17 år. Som Spire skal du deltage i arbejdet på kommunens plejecentre et par eftermiddage om ugen mellem kl. 15.00 – 18.00 - eller efter aftale med centerlederen. Opgaverne består i at være sammen med vores beboere og kunne f.eks. være: Gå ture sammen med beboerne

Læse - både for en enkelt beboer eller en gruppe af beboere

Spille spil eller se tv sammen med beboerne

Tale med beboerne

IPAD aktiviteter med beboerne, f.eks. Skype eller SMS

Spille musik eller synge for og med beboerne

Dække bord sammen, folde servietter

Ordne rent vasketøj/vaskeklude mv. sammen med beboerne

Småopgaver sammen med beboeren, f.eks. at rydde op i beboerens skabe el. lign. Som spire vil du blive tilknyttet en mentor på plejecentret og der vil være grundig introduktion til opgaverne. Fra jobopslaget på Nordfynskommune.dk Vis mere Luk

Se også: Sådan løser vi kæmpe-problem: Sosu'er skal bare arbejde noget mere