68 mio kr.: Sjuskebøder til bilister overrasker

Fra 1. januar har man fået dagbøder på 250 kr, hvis man ejede et uforsikret motorkøretøj. Meningen er, at dem uden ansvarsforsikring skal være med betale for deres egne skader.

- Jeg fatter ikke, at der ikke tidligere har været gebyr/bøde/straf for at køre rundt uden at være forsikret?!?

- Det kan sgudda ikke komme bag på nogen at det hjælper, hvis det indtil nu har været gratis at skide på reglerne...

Overgår vores forventninger

Sådan skriver 'Enfoldige Erik' i en af de 13 kommentarer, der er skrevet om at der nu kun er cirka 15.000 uforsikrede motorkøretøjer i Danmark.

Ved årsskiftet var der cirka 50.000, men en ny lov betød, at de sjuskede, glemsomme eller uvidene bil- og knallert-ejere skulle betale dagbøder a 250 kr. Og siden er bødepengene væltet ind - dags dato er der kommet 68 millioner kroner i kassen:

- Et fald på godt 70 procent på ti måneder i antal uforsikrede køretøjer er en markant og positiv udvikling, der overgår vores forventninger til dagsgebyrets effekt, siger Thomas Brenøe, vicedirektør hos brancheorganisationen Forsikring & Pension, i en pressemeddelelse, og nationens! Grangiveligt har et forslag til, hvordan man får fanget de sidste:

Kør uforsikrede biler til ophugning

- For at få resten af de uforsikrede biler med der kører på vejene, skal politiet bruge de nye scannere som de har fået til at alarmere når de møder en bil.

- Ganske enkelt, er bilen uden forsikring, bestilles der en lastbiltransport og bilen køres direkte til ophugning, skriver Grangiveligt, men hvad tænker du?