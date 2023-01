697 milliarder: Novo-boss i vildt angreb

I efteråret hånede chefen for Saudi Arabiens statslige energiselskab Danmarks energipolitik for at være bygget på luftkasteller. Nu tager Novo-fondens formand så bladet fra munden og nævner ordet 'atomkraft' - og langer ud efter firmaer som Vestas og Ørsted, der i hans øjne hiver for mange penge ud af danskerne

- Tak for endelig at bringe noget fornuft ind i energidebatten.

Sådan skriver Christine A. i en af de 392 kommentarer, der er skrevet på mediet Finans' Facebook-profil om Novo-fondens formand Lars Rebiens tredobbelte angreb på dansk energipolitik - en energipolitik, der f.ex betyder at danskerne betaler Europas højeste strømpriser.

Danmark har en solid førsteplads på den her liste over elpriser fra EU, foråret 2022.

Politikernes energibeslutninger de seneste mange år har også fået den danske selvforsyningsgrad til at styrtdykke, Ørsteds kulforbrug til at eksplodere - og Lars Rebien - som er uddannet forstkandidat, har det også meget tungt med at afbrænding af såkaldt biomasse, hvoraf træ er den suverænt største kategori, udgør mere end to tredjedele af den danske vedvarende energi.

Lars Rebien lufter derfor at Novo-fonden - der har tæt på 700 milliarder kroner - muligvis og på sigt og med nogen forbehold kunne poste penge i udvikling af de nye typer atomkraftværker, som f.ex. de danske firmaer Seaborg og Copenhagen Atomics har gang i. Og så langer han ud efter de danske planer om at bygge energiøer for et par hundrede milliarder.

- Jeg synes, at den danske energipolitik er meget stærkt påvirket af nogle få, meget store spillere inden for havvind, som helt naturligt og legitimt ser en stor interesse i, at Danmark skal udvikle havvind.

- Det er Vestas, Copenhagen Infrastructure Partners, Ørsted og PensionDanmark, som driver den politiske agenda.

Endelig en intelligent mand

- De tjener penge på at bygge havvind, og det er de danske forbrugere, der kommer til at betale for det, siger Lars Rebien, der troede han ville blive upopulær med sin udtalelser om atomkraft, til Finans.dk. Men som lige nu bliver hyldet som helt. Christine A er nemlig ikke den eneste, der har skrevet en rosende kommentar:

Han tog fejl, Novo-bossen. Folk er vilde med hans udmelding. Screenshot fra Facebook/Finans.dk

- Endelig en intelligent mand, skriver Dorthe K således og Erik C. er også svært tilfreds:

- Lad os blive lidt mere fremsynede, end tilfældet er nu.

- Ufatteligt at klimatosserne hænger fast i 70’erne og ikke kan se, at man får meget mere og bedre miljø for pengene med denne energiform (atomkraft red.), skriver Erik.

Du kan - hvis du tvivler på at Rebien har ret - se hvor mange penge, nogle af de danske energimilliadærer scorer her:

