71,7 mio. til Danmarks Indsamling: Underligt der ikke kom mere

Der var 100.000 flere seere i forhold til sidste år, men Ingerlise undrede sig over, at der 'kun' blev samlet 71,7 millioner kroner ind til Danmarks Indsamling i lørdags

- Hvor er jeg glad for at bo i et land, hvor så mange kan se ud over deres egen næsetip, deres egen landegrænse og kan se behovet for at støtte mennesker, der geografisk og kulturelt er langt væk fra DK, men som på mange måder er så meget dårligere stillet end os.

- Flot indsamling.

Sådan skriver Anja C i den p.t. mest populære kommentar på Danmarks Indsamlings Facebook-profil om det store show, der blev sendt lørdag aften.

Undrede mig der ikke kom mere

I alt blev der samlet 71,7 millioner ind, en lille nedgang i forhold til tidligere indsamlinger (sidste år blev der samlet 78 millioner ind). Til gengæld kan folkene bag indsamlingen glæde sig over, at seertallet steg massivt i forhold til sidste år. Hele 565.000 så med ifølge TVM.Gallup. Sidste år var der kun 462.000 seere:

- Jeg synes, det var en god indsamling og jeg undrede mig over, der ikke kom mere som det sidste år.

- Hjælper man en kvinde, hjælper man en hel familie.

- Jeg støtter hvert år med det samme beløb, nu hvor jeg ikke længere kan gå rundt med indsamlingsbøsser for de forskellige organisationer.

- Her kan alle være med og tak for det, skriver Ingelise B, men hvad tænker du?

Der blev samlet 78 millioner ind i 2018, 90 millioner i 2017 og 97 millioner ind i 2016. I lørdags blev der samlet 71,7 millioner ind:

Seertal til Danmarks Indsamling:

1.021.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2007.

937.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2008.

803.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2009.

1.014.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2010

772.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2011.

1.032.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2012

749.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2013.

686.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2014.

781.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2015.

688.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2016.

579.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2017.

462.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i 2018.

565.000 kiggede med, da Danmarks Indsamling blev sendt i lørdags.