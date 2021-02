75-årig om nedlukning: Taber livsgnisten

Anita er 75 år og så ensom, at hun er ved at tabe livsgnisten. Hun synes faktisk, at indsatsen mod corona på mange måder er værre end corona.

- Alle butikker er lukket, deriblandt særlig boghandlere.

- Biblioteket er lukket, dette gør jeg ikke kan holde mig opdateret på samme vilkår omkring nyheder.

- Mine foreninger, særligt Foreningen Norden og Sønderjysk Forening, dem savner jeg.

Missede også 100-års festen ved grænsen

- Der er mange dejlige møder og event, hvor man mødes og deler glæden ved det Nordiske Samarbejde.

- Vi mistede jo også deltagelsen i 100 års jubilæet ved grænsen i sommeren 2020.

- Og Flensborg Avis A/S kunne jeg ikke deltage i deres general forsamling grundet rejse restriktioner.

- Kirkerne er lukkede og da jeg ikke har computer (er fritaget digitalt) kan jeg ikke se det online.

- Alt genoptræning er også lukket grundet Carona.

Koncerter og kommunens ældredage

- Alle offentlige arrangementer er aflyst, fx ældredage i kommunen og koncerter.

- Samkomster er også skåret væk, da vi ikke må samles mere end 5 personer, indenfor familie fødselsdage, jubilæumer eller fester.

- Borgerservice på Frederiksborg er det påkrævet med digital tidsbestilling inden og da jeg ikke har en computer er det mig fuldstændig afskåret.

- Frisører er lukket og når man som jeg har én arm, er det svært selv at klippe,vaske og sætte hår.

Hjælpen er skåret ned

Sådan lyder det fra Anita H, 75 år gammel, der har fået hjælp til at sende en mail til nationen! om at være 75 år gammel og meget ensom. faktisk så ensom, at livsgnisten er ved at uddø. Anita synes, der skal fokus på, at den 'kur' Danmark har valgt for at beskytte ældre og sårbare som hende, faktisk lige nu føles værre end døden. Og hun vil gerne have, at der bliver lukket bare en lille smule på, så hun igen kan komme lidt rundt. Feks kunne man give adgang til frisører, hvis man kunne vise en negativ test. Anitas mail - som hun håber du vil dele til alle, der er ensomme - fortsætter nemlig således:

Og min ene arm virker ikke

- Min daglige hjemmehjælp er skåret ned.

- Jeg er nedsat fra daglig hjælp, 2 gange dagligt, til 3x10 min om ugen!!!!

- Rengøring er ændret fra ugentlig til månedlig og nu kun min entré/indgang.

- Endvidere har jeg grundet denne nedskæring heller ikke hjælp i køkkenet længere.

- Hjemmehjælpen hjalp med bla at åbne ting for mig, som jeg ikke selv kan, grundet jeg kun har én fungerende arm efter 2 diskusprolaps i nakken.

- De dagtilbud, som mange ældre bruger, er lukkede og vi er derfor hjemme og behøver ekstra hjælp.

- Jeg føler livsgnisten uddør langsomt, lyder det fra Anita, men hvad tænker du?