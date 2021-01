760 øgler: Svensker tiltalt for dyrplageri

- Det er følsomt.

- Flere personer skal afhøres og beslaglæggelsen skal analyseres.

- Men det handler om handel med fredede dyr - handel, der er foregået på internettet.

Øgler, krokodiller. slanger og skildpadder

Sådan sagde Filippo Bassini, gruppeleder hos Sveriges Nationale Efterforskningsgruppe for dyrebeskyttelse til SVT kort efter at han, hans folk og folk fra Lensstyrelsen i Skåne i marts 2018 havde konfiskeret 760 øgler, 67 skildpadder, 18 slanger og to dværgkrodilller, der levede under kummerlig forhold på en adresse i byen Eslöv.

Op til fire års fængsel

Og nu - godt tre år efter - er sagen ifølge SVT Skåne klar til retten.

Manden, der er i 40-årsalderen kan se frem til at skulle svare på anklager om bl.a. dyrplageri og smugling - plus brud på lovgivningen om beskyttelse af sjældne dyrearter.

Anklageren vil påstå at manden har drevet sin dyrehandel i syv år, og har annoncer fra nettet, chat om køb af dyr og mandens forretningsplan med som beviser. Manden siger nægter, og siger, at de mange dyr var 'en hobby'.

SVT skriver at straffen for groft brud på loven om beskyttelse af fredede dyr kan give op til fire års fængsel, men hvad tænker du?