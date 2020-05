77 år og ligeglad: Har krydset grænsen seks gange

- Jeg gider ikke være forskrækket, og der kan næppe være noget forkert i at krydse en grænse, der hvor den er åben og ubevogtet, skriver en ældre sønderjyde, der savner at handle i Tyskland

- Kæft hvor er folk da hys mand.

- Er i klar over hvor mange der krydser grænsen dagligt pga job, lastbilchauffører m.m.

- Fald dog ned.

Grænsehandel er nok ikke den største smittekilde

- Smitten kommer ind uanset om du byggede en mur, så længe landet ikke er lukket, og der kommer sikkert noget nyt bagefter da vi i dag rejser rundt på kryds og tværs..

- Det sku nok ikke ligefrem grænsehandlen der er den største smittekilde.

Sådan skriver Jill J. i en kommentar på jydskevestkystens Facebook-profil om en dansk pensionist, der i et læserbrev fortæller, at han har krydset den lukkede, men ubevogtede grænse til Tyskland seks gange, siden Mette Frederiksen lukkede Danmark.

Intet politi

- Som 77-årig gider jeg ikke være forskrækket, og har siden grænselukningen været i Tyskland seks gange. Til fods.

- Der kan næppe vær noget forkert i at krydse en grænse der, hvor den er åben og ubevogtet.

- Jeg har konstateret, at i Rudbøl og ved Møllehus er selve overgangen spærret, men ubevogtet. Intet politi.

- Hvis grænsen ikke snart bliver åbnet, slæber jeg min cykel over ved Møllehus og kører til Süderlügum for at handle, skriver pensionisten, hvis brev har fået en del læsere til tasterne - og selv om Jill ovenfor har fået 19 likes, så er der andre af de mere en 75 læsere, der har debatteret, der er kritiske:

Håber han bliver taget

- Hvis man ikke kan se noget forkert i at krydse grænsen til fods, har man efter min mening en underlig opfattelse af love og forordninger.

- Uanset hvordan man passerer grænsen er det et lovbrud som er strafbart.

- Jeg håber personligt han bliver taget og må stå til regnskab for sine handlinger, skriver Harald R. i en kommentar, der har fået 18 likes, og Birthe M. hører også til dem, der synes, man skal følge reglerne og anbefalingerne:

- Vigtig at alle retter síg efter restriktionerne.

- Jeg synes dk har gjort det rigtig godt.

- I forhold til andre lande er vi meget heldige.

- Derfor er det også så vigtigt at ikke forcerer noget.. og vigtigt at vi alle retter os efter de restriktioner der er.

- Bare synd der er så mange der ikke gør det, skriver Birthe M., men hvad tænker du?