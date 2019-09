78-årig har 1.5 mio kr. i 'mursten': Det er ikke nemt

Per kan lige klare at blive boende, så længe lånet er afdragsfrit. Men hvad skal han gøre om fire år?

- Det er uheldigt at sidde som pensionist med et afdragsfrit lån, der udløber om fire år. I et hus, man har haft i 35 år(som forlængst burde være betalt ud).

- Ovenikøbet uden at have en pensionsopsparing.

Kan ikke blive ved med ikke at afdrage

- Uanset hvad, så kan han ikke blive ved med at undlade at afdrage på huset til evig tid.

- Det må han have været klar over, da han indgik aftalen om afdragsfrihed.

Lån, varme, vand og el: 3500 pr måned

Sådan skriver Lotte J i en dept mest populære kommentar, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om pensionist og husejer Per, der flere gange har spurgt sin långiver, om han må få forlænget sin afdragsfrihed. Forgæves:

- Jeg bor for 3.500 kroner om måneden, når renterne på de afdragsfrie lån, vand, el og varme er betalt.

- Men jeg ved ikke, hvordan det skal kunne lade sig gøre, når afdragsfriheden løber ud om 4 år

Har mindst 1,5 mio i friværdi

- Jeg har en friværdi på i hvert fald halvanden million, så jeg ville gerne have forlænget afdragsfriheden, fortæller den desperate husejer, der får godt 200.000 om året i pension, til avisen. Og når hans indtægt ikke er højere, så kan han ifølge Finanstilsynets regler om gældsloft, ikke forlænge sit billige lån.



Det grå lånemarked

- Den regulering der fandt sted har så mange negative følger, og er totalt urimelig og ændrer hele grundlaget for, hvordan vi financierer vores bolig.

- Unge kan ikke få lån, og ældre med stor friværdi kan ikke låne, selv om de har råd.

- Almindelig snusfornuft er sat ud af spillet.

- I stedet er der ved at blive opbygget et gråt lånemarked, som tager sig pænt betalt.

Hvad med de ældre? Og de unge?

- Men hvad skal ældre mennesker, der har sparet op i deres bolig gøre, når de gerne vil bruge lidt penge, på at have det godt, ja netop de finder en alternativ vej, pengelån udenfor banker og kreditforeninger.

- Det er en total urimelig vej og uheldig vej, og passer det grå pengemarked, skriver Mette B på Politikens Facebook, men hvad tænker du?