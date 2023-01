78 kroner dyrere: Storebælt forklarer

50.592 læsere har deltaget i debatten om de nye priser på Storebælt. De 33.990 (67 procent) mener ikke at bilister, der betaler med kontanter, skal betale mere end bilister, der bruger automatisk betaling

- Folk tror kraftedeme, de kan få alt foræret idag.

- Administration af kontanter koster mere, end hvis det kører elektronisk via Brobizz.

Fuldstændig i orden

- Det er fuldstændig det samme som rejsekortet. Der er billetterne dobbelt så dyre, hvis du køber billet kontra et rejsekort..

- Så selvfølgelig er det fuldstændig i orden, at det er dyrere at bruge kontanter.

Dyster spådom om Storebæltsbro

Før 1. januar var der 56 kroner i forskel på bizz-pris og kontantpris. Nu er der 78 kroners forskel. Screenshot

Politikernes skyld

Sådan skriver Christian T. til nationen! om de nye priser på Storebæltsbroen, der betyder at bilister med Brobizz eller nummerpladeregistrering (paybyplate red.) kan få 'rabatpriser' og nu kun skal betale 192 pr. tur over Storebælt. Mens bilister, der betaler med kontanter, ingen rabat får - tværtimod stiger deres pris fra 250 til 270 kroner pr. tur.

Christian er en af 14.988 læsere, der har svaret 'ja' til at merprisen er fair. Men voldsomme 33.990 har svaret nej. Og nationen! har derfor spurgt Sund og Bælt, hvorfor bilister, der betaler kontant, skal betale ekstra? Og det svarer de på sådan her:

Høj pris skal sikre effektiv trafikafvikling

- Det var en del af den politiske aftale (se faktaboks nedenfor), at rabatten kun blev givet til personbiler, der benytter automatisk betaling.

- Årsagen var, at takstnedsættelsen ville give mere trafik, så det var for at sikre en fortsat effektiv trafikafvikling, da denne betalingsform er en del hurtigere, skriver Sund & Bælt Holding, men hvad siger du?