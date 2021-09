8-årig havde brugt for 20.000

- Der er altså vildt mange bolde at holde styr på, når man har et barn på 8.

- I realiteten er det kun de mest perfekte forældre, der altid har tjek på alt mht til aula osv osv mm.

- Tilfældigvis er netop de perfekte åbenbart så talrige tilstede i denne tråd, siden de kan være så nedgørende over for den stakkels far, der lige kan vinke farvel til 20.000.

Han indrømmede simpelthen

Sådan skriver Stine P i en af de mest populære (99 likes) af de 685 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om en 8-årig dansk dreng, der havde købt bl.a. lilla juveler i spillet ’Zoobattle' for noget, der ligner 20.000 kroner på ganske få dage i forsommeren

Juvelerne giver ekstra kræfter, og sønnen indrømmede straks, da hans far i midten af juni opdagede, at hans konto var blevet lænset.

- Han indrømmede simpelthen bare: 'Far, det er måske mig, der har købt de der ting', siger faderen til Politiken, der dog kan berolige alle forældre med, at pengene - efter et længere forløb med først Apple og siden banken - nu er tilbage på kontoren.

Forældre skal sætte sig ind i tingene

Men selv om historien om den 8-åriges spillegæld endte godt, så er der en del af avisens Facebook-venner, der mener, at forældre bør have styr på deres spil. Bl.a. Michael L:

- Synes denne gentagende historie burde skrives fra en anden vinkel; hvor lidt forældre sætter sig ind i tingene, inden de overlader det til deres barn eller hvor svage de er til IT generelt.

- Der er rigeligt med muligheder for at undgå dette, hvis bare man gad at bruge 2 minutter på det.

- Men det er åbenbart nemmere at stille sig frem offentligt og sige, at det orkede man ikke lige, skriver Michael i en kommentar, der sjovt nok også har fået 99 likes men hvad tænker du?