80-årig: Ingenting på kontoen

Det er for ringe, at vi skal vente til sommer med at få økonomisk støtte til varmeregningen, skriver Bodil, der har på fornemmelsen, at politikerne er ligeglade

- Jeg er en ældre pensionist, som er dybt frustreret over, at den hastehåndsrækning til støtte af forhøjede energiudgifter i form af en varmecheck, endnu ikke er gået ind på kontoen.

- Jeg undrer mig over, at vores folketingsmedlemmer i netop denne svære økonomiske krisetid, hvor alt er steget, ikke kan se, at denne støtte er mere end nødvendig.

Plejer at betale 2100 kr

Sådan skriver Bodil M, 80 år, til nationen! om at sidde med varme og elregninger, der skal betales - og så finde ud af, at Klimaministeriets varmehjælp på 3750 nok først kommer til sommer:

Nødlidende må vente: Varmen kommer før varmecheck

Bodil er ikke den ene pensionist. der har kontaktet nationen!, og hun håber, at hendes brev kan være med til at få politikerne til at arbejde lidt hurtigere. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Nu er min regning 4100 kr

- Hvis de ønsker folket det bedste, herunder os pensionister som i forvejen ikke har mange penge at gøre godt med på en ordinær folkepension, kan det ikke være rigtigt, at der ikke bliver gjort noget ved sagen - hurtigt.

- Find en løsning. Jeg kan ikke vente.

- Jeg plejer at betale 2100 kr. pr. kvartal inkl. afgifter for gas og varme.

- Jeg får normalt varmetillæg på 99 kr. pr. måned, men min regning er 4100 kr. - altså næsten en fordobling, skriver Bodil.