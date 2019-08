80.000 skal se på det hver dag: Million-værk skaber debat

Folkene bag ideen om at finde 3,5 million kroner til omdanne tre beton-beholdere ved Lillebælt til et farverigt kunstværk, regner med at det vil skabe medieinteresse. Lige nu skaber det debat.

- Placeringen af værket i et trafikal knudepunkt og synligt fra Lillebæltsbroen (op mod 80.000 biler i døgnet) og Middelfart/Strib vil påkalde sig stor opmærksomhed, både i lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

- Et kunstværk i denne kaliber vil bringe de to byer ved Lillebælt i fokus som nyskabende og ambitiøse og vil rette medieinteresse imod området.

De lokale er delte

Sådan står der i det 'sagsresume', man læse på Fredericia Kommunes hjemmeside om bemalingen af de tre store betontanke, der står ud mod Lillebælt, umiddelbart nord for Lillebæltsbroen. En projektgruppe har bedt om kommunens opbakning, og i tirsdag sagde flertallet i kultur- og fritidsudvalget så ja til at blåstemple projektet og give arbejdstimer i forvaltningen til at få det gennemført. men på den lokale avis er meningerne delte. Af de 932 læsere, der pt har deltaget i afstemningen, er de 45 procent enige med flertallet - mens 47 procent af læserne er uenige.

- Tænk sig at man bruger så mange penge, for at kamuflere en bunke industriaffald , der i den grad skæmmer naturen.

- Fjern tankene og genetabler naturen, skriver en af de uenige, jesper N således i en kommentar på Facebook, og Bente S fortsætter:

- Var det ikke bedre at bruge timerne på at vedligeholde fortove, stier, og grønne områder, det ser efterhånden forfærdeligt ud rundt omkring i byen.

- Vi kan ikke længere prale med en smuk by, skriver Bente.



Det samlede budget for kunstprojektet forventes at blive på 3,5 mio. kr, og ffinansieringsplanen baserer sig på donationer fra forskellige fonde og puljer; Region Syddanmark, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond, 15. juni Fonden og Det Obelske Familiefond m.fl.

Det er planen, at værket vil kunne indvies i 2021, evt. i forbindelse med en anden stor kulturbegivenhed (f.eks. Trekantområdets Festuge eller Rock under Broen), står der videre på kommunens hjemmeside, men hvad tænker du?