800 fyret: Det bliver sgu svært

I dag meldte to store danske arbejdspladser om massefyringer. Men vil du overveje at tage en uddannelse som f.ex. sosu - hvis du er en af dem, der mister jobbet den kommende tid?

- Ja, så bliver det sq da endnu sværere for os, der i forvejen kæmper med at få et arbejde.

Sådan skriver Sofie S. i en af de 187 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de 500 medarbejdere i Salling - og måske også de 300 medarbejdere i Leo Pharma - der i dag har fået en fyreseddel.

En kommentar, som bl.a. Mona A. har læst og svaret på. Mona mener nemlig at Sofie burde kigge i retning af hjemme-og ældreplejen, der skriger på arbejdskraft. Og som har uddannelser, der kun tager kort tid:

- Det kan godt være, men nu det slet ikke der min interesse ligger.

- Det lader jeg andre om, svarer Sofie, og det svar synes Mona åbenbart er fint:

Pøj pøj

- Det betyder jo heller ikke noget, hvis man har råd til at gå ledig og vente på at interesse drømme jobbet dukker op.

- Pøj pøj, skriver Mona, mens Lars S. synes Sofie burde overveje situationen:

- Mon ikke den kamp (for at finde et arbejde red) bliver lidt lettere, hvis du udvider søgefeltet, skriver Lars, men hvad siger du?

