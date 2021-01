81 år og slidt op: Vil forrest i vaccinekøen

- Hej

- Hvis min mand og jeg kunne få en vaccine nu, vil det betyde, at jeg kunne få min totalt opslidte hofte opereret inden senerne er helt ødelagte og jeg ikke skal have morfin.

- Det ville også betyde at jeg ville kunne få bare lidt søvn, hvis jeg kunne sende min vaccinerede mand til aflastning - uden at være bange for smitte.

Vi kan ikke gå nogen steder

- Endelig ville det betyde, at min mand kunne komme lidt væk for hjemmet og se andre mennesker.

- Han spørger mindst 20 gange om dagen, hvornår vi skal gå. Og når jeg forklarer , at vi ikke kan gå nogen steder siger han, at så kan han køre selv.

- Så jeg er også nødt til at gemme bilnøgler.

Ægtepar på 81 år - demens og utæt hjerteklap

Sådan indleder Helle H fra Hillerød et brev til nationen! om at være slidt, træt, gammel og bange for corona – og føle, at systemet er komplet ligeglade. Helle - der grådkvalt kontaktede nationen! pr telefon - har forsøgt at spørge kommunen om hjælp, men der fik hun svaret, at 'de ikke kan gøre noget'. Det samme siger lægen, og derfor prøver hun nu at råbe nogle ansvarlige op via nationen! Hendes brev – som er sendt til Region H, der svarer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Vi er et ægtepar på begge 81 år, som er i en vældig knibe.

- Min mand har en Vascular demens efter en hjerneblødning for seks år siden, og den har udviklet sig voldsomt det seneste halve år.

- Så det er først nu, at jeg har bedt om hjælp, da jeg er ved at bryde totalt sammen.

Og i kø til ny hofte

- Jeg selv venter på en ny hofte, men har måttet bede om udsættelse, da jeg ikke kan få passet min mand betryggende.

- Vi er nu berettiget til hjælp i hjemmet, men på grund af, at jeg ikke tør have forskellige hjemmehjælpere (måske smittede) ind i mit hjem (lider selv af en utæt hjerteklap samt astma), kan man ikke hjælpe mig .

- Min mand kan også komme på aflastningscenter et par gange om ugen, så jeg kan slappe lidt af, men dette tør jeg heller ikke pga. vi ikke kan få vaccine.

Sover næsten ikke

- Jeg får næsten ingen søvn, da min mand vandrer rundt i huset hele natten – kommer ind i soveværelset tænder lys, laver kaffe midt om natten spiser m.v. endvidere falder han ret ofte.

- Han har en faldalarm, men vil ikke have hjælp af andre, og jeg kan pga. min hofte næsten ikke magte det. Nogle nætter må jeg også op og sende ham i bad, da det er gået galt med afføringen.

- Jeg har talt med vores læge som har sendt et brev til kommunen, men kommunen siger de ikke kan gøre noget og jeg skal kontakte lægen igen, men lægen har ingen indflydelse på hvornår vi kan blive vaccineret.

Min mand vejer 90 kilo - det er tungt at løfte ham

- Det skal tilføjes, at min mand er 192cm og vejer omkring 90 kg, så det er frygteligt for mig med min dårlige hofte at skulle hjælpe ham op efter fald.

- Jeg kan ikke forstå man har glemt den ellers tidligere selvhjulpne befolkning i vaccinations programmet. Jeg kan i hvert fald snart ikke mere.

- Hvis vi kan få det befriende stik, vil vi være evigt taknemmelige.

- Jeg ved ihvert fald ikke, hvordan jeg ellers skal komme igennem, skriver helle, men i det svar, Region H har sendt, er der umiddelbart ikke meget hjælp at hente:

Region H: Dem med størst behov kommer først

- Der er begrænset antal vacciner til rådighed i opstartsfasen, og hver vaccination vil blive uddelt til dem med de største behov. Rækkefølgen for hvem der modtager vaccinationer er bestemt af Sundhedsstyrelsen:

Vaccinationskalender

- Hvis man er i tvivl om, hvilken målgruppe man tilhører, skal man tage kontakt til egen læge.

Hvis ikke lægen kan hjælpe, så prøv hospitalet

- Hvis man er i et forløb på et hospital, så bliver man meldt ind til vaccination af hospitalet. Er man i tvivl om det er sket, så skal man kontakte den afdeling man er tilknyttet på hospitalet.

- Region Hovedstaden følger den prioriteringsliste og de retningslinjer der er udstedt af sundhedsstyrelsen, oplyser Region H, men hvad tænker du?