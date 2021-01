81 kørte over for rødt: Sig hej til kameraet

Aarhus bliver nu forsøgskommune for automatisk kontrol af, om bilister kører over for rødt lys

- Jeg tror, der er flere, der kører over for rødt, end der er fartsyndere.

- Og jeg ser det som langt større trussel for sikkerheden.

Sådan skriver Michael J i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Aarhusavisen Stiften.dk's Facebook-profil om de nye, intelligente kameraer, der snart skal filme de bilister i Aarhus, der kører over for rødt, registrere deres køretøjs nummerplade - og sikre, at de får en hilsen fra politiet.

Nye kameraer virker: Bøder til gamle biler

Alt for sent

- Dagens absolut bedste nyhed, skriver Pablo C samme sted, mens Wasim G synes, nyheden havde været bedre i 2001.

- Alt for sent. Skulle gerne (have været) monteret for 20 år siden, skriver Wasim.

Ifølge Transportministeriet gennemførte Østjyllands Politi i oktober en færdselsaktion, hvor 81 personer blev sigtet for at køre over for rødt eller gult.

Og Aarhus Kommune har på den baggrund tilkendegivet en stor interesse i at være en del af arbejdsgruppen bag pilotprojektet, der skal teste, om man kan bruge ny kamera-teknologi til at begrænse antallet af rødkørsler og øge trafiksikkerheden.

Uansvarlighed kan ikke accepteres

I pilotprojektet vil der blive sat kameraer op i udvalgte vejkryds i Aarhus. Kameraerne registrerer automatisk nummerpladen på de bilister, der kører over for rødt.

- Vi skal ikke acceptere, at der er bilister, der tilsidesætter andres liv og sikkerhed ved at opføre sig dybt uansvarligt i deres biler, siger transportminister Benny Engelbrecht om pilotforsøget, der bliver fulgt af en arbejdsgruppe bestående af folk fra Vejdirektoratet, Aarhus Kommune, Rigspolitiet og Østjyllands Politi.