85-årig anede det ikke: Simkort?

85-årig glemte at afmelde mobilt internet, men betalte selv om han ikke brugte det. Telegigant afviser, at de bør sikre, at deres kunder ikke betaler for abonnementer de ikke bruger

- Hej

- Min 85-årige svigerfars mobiltelefon gik i stykker lige efter nytår.

- Han beder så min kone, hans datter, kontakte Yousee, og da hun leder efter hans yousee-kontonummer og PBS, ser hun - på betalingsservicebilaget - at de trækker 199 kr om måneden til et internet-abonnement.

Ikke brugt i 21 måneder: Giver jo mening

- Men han har hverken computer eller tablet og har ej heller haft det siden ultimo 2015, og der er data i det abonnement, han har på mobilen.

- Vi tager straks kontakt til Yousee og får det lukket med det samme.

- Men i samme opkald får vi oplyst af yousee’s tekniker, at simkortet, der hører til abonnementet på det trådløse wifi ikke har har været brugt så længe de kan se tilbage (21 måneder).

- Det giver jo mening, da han intet har at bruge det til.

Ja, han har ikke tjekket sin betalingsservice

Sådan indleder Thomas N en mail til nationen! om ældre mennesker, uforståelige pbs-betalinger/fakturaer - og god kundeservice.

For Thomas, konen og svigerfar synes jo ikke, man skal betale for noget man ikke bruger/har brugt, og i det regnestykke, de har sendt til telegiganten, beder de faktisk om at få ca. 4200 kr retur for det ubrugte simkort/trådløse wifi, for den periode som Yousee kan se abonnementet ikke har været brugt.

Det afviser Yousee dog, og Thomas' mail fortsætter nemlig således:



- Det viser sig så, at min svigerfar har haft abonnementet siden 2014.

- Og at Yousee har sendt alt på en mail, som han ikke har benyttet.

- Og ja, at han ikke har tjekket sin PBS eller opsagt sit abonnement, er naturligvis hans egen skyld.

- Men.

De burde have en kontrol

- Vi taler formentlig om et abonnement, som ikke er blevet anvendt i op mod 7 år, og jeg synes Yousee burde have en kontrol, der tjekker abonnementer, der ikke bliver brugt, skriver Thomas, der har fået det her svar fra Yousee:

- Det er vores kunders ansvar at tjekke deres regning, og kontakte os, hvis der er sket en fejl eller hvis et abonnement ikke længere ønskes.

- Abonnementet til det mobile bredbånd ....er formentlig oprettet allerede i 2014, men da vi ikke gemmer dokumentation så langt tilbage, kan jeg ikke komme den præcise dato nærmere.



Det er tilmeldt betalingsservice i 2014

- Abonnementet er tidligere opkrævet på et andet kontonummer, da det har ligget i et andet system. Denne konto er tilmeldt betaling via betalingsservice i 2014.

- Da vi ikke har noget grundlag for at overvåge om vores kunder benytter de abonnementer, de har hos os, kan vi ikke vide at abonnementet ikke bliver benyttet.

- Vi har hvert kvartal fremsendt en regning med specifikation af, hvad der opkræves for.

Så derfor kan vi ikke betale pengene tilbage

- Da vi først nu er gjort opmærksomme på at abonnementet ikke benyttes, har vi ikke tidligere kunnet vide at dine svigerforældre ikke længere ønskede abonnementet.



- På baggrund af ovenstående kan vi ikke imødekomme jeres ønske om fuld tilbagebetaling af abonnementet, skriver en Yousee kundeambassadør, der bekræfter at wifi-abonnementet er opsagt fra d. 3. januar 2023.

Og henviser Thomas til at anke afvisningen til Teleankenævnet , hvis han ikke er tilfreds med afgørelsen, men hvad tænker du?