86 år og rasende: Vil have varm mad bragt

- Jeg er 86 år.

- Jeg har defekte veneklapper (vand i benene), og de kan ikke repareres.

- Jeg døjer også med brækkede ribben efter et fald

- Jeg har derfor søgt om at blive ’visiteret’ af kommunen.

- Grunden til at jeg har søgt er, at jeg ikke kan få varm mad bragt til døren, hvis jeg ikke er visiteret.

Der er ikke tale om at jeg beder om gratis mad

Sådan lyder det i en af mange vrede mails 86-årige Tommy F fra Kolding har sendt til nationen! om at blive afvist af kommunen. Tommy har læst om andre danskere, der føler, at de ikke får den hjælp, de har brug for, og han synes at ønsket om at blive ’visiteret’ faktisk er meget ydmygt og rimeligt.

Han beder nemlig ikke om at få maden gratis, og han synes ikke kommunens forslag om, at han skal gå på cafeteria er brugbart. Tommys brev – som Kolding Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Tegning: Patrick Byron

Det skal gennem kommunen

- Der er IKKE tale om, at jeg beder om at få maden gratis!

- Jeg ved at andre pensionister kan nøjes med at betale cirka 45 kr, men jeg vil gerne betale den fulde pris pr måltid på 65 kr, men jeg kan altså ikke få lov.

- De steder der laver maden sælger ikke til private – det skal gennem kommunen, skriver Tommy, der har fået at vide, at de brækkede ribben bare skal have tid til at vokse sammen – men at der godt kan gå lang tid.

Fire retter pr uge - de koster 65 kr stykket

nationen! har spurgt Kolding Kommune, hvorfor en 86-årig borger, der har smerter når han bevæger sig, ikke kan få lov til at komme på den kommunale udbringsliste – når han nu gerne vil betale. Og nu ser det ud til at han godt kan:

- Tommy kan godt få varm mad bragt til døren, selv om han ikke er visiteret.

- Det er muligt for alle borgere i Kolding Kommune at bestille mad ved vores leverandører, uden at kommunen er involveret.

- En sådan aftale laves mellem madleverandøren og borgeren.

- Man skal minimum købe 4 retter om ugen for at være kunde. Prisen pr. ret er 65 kroner, inklusiv udbringning.

Borgere i madordningen betaler 56 kr pr ret

- For visiterede borgere koster det 56 kr., inklusiv udbringning.

- Mht. visitering så skal kommunen altid foretage en konkret og individuel vurdering, når vi modtager en ansøgning.

- Der tages udgangspunkt i det funktionsniveau, som ansøgeren har, og der kigges på, om det kan blive bedre.

- Der er ikke krav om, hvor syg man skal være.

- I den konkrete sag har der været hjemmebesøg, der er stillet mange spørgsmål, og vi har efterfølgende vejledt borgeren, skriver Annette Lund, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør ved Kolding Kommune, men hvad tænker du?