87 gange dyrere: Benhård

Skatteministeren er benhård, og har ikke planer om at lade danskerne slippe for at betale 87 øre pr kilowatttime fra 1. juli. I dag betaler man kun 1 øre i elafgift

- Det seneste år har der været store udsving i energipriserne.

- Det har ramt almindelige husholdninger og mange danske virksomheder hårdt.

Ikke flere tiltag

- Heldigvis er priserne blevet mere stabile.

- Derfor har vi ikke tiltag på vej, men vi følger naturligvis udviklinge.

Farvel til én øre: Usmageligt

Sådan svarer skatteminister Jeppe Bruus på spørgsmålet fra Finans.dk om den elafgift, danskerne er sluppet for i lidt mere end fem måneder. Og efter planen genindføres fra . 1. juli.

Fjern den: 1 øre med moms er fint

I runde tal betaler danskerne 10 milliarder kroner om året til staten for at bruge strøm. Det er 87 øre pr kilowatttime. Noget der ligner EUs højeste. Og tænketanken Cepos synes ikke, der er grund til at give den et comeback:

Spritnye EU-tal: Danskere betaler mest for el

Ren logik

- Al sund logik tilsiger, at det vil være mest fornuftigt, at man i stedet havde fjernet elafgiften udover EU’s mindstesats (0,8 øre pr. kWh, red.) for husholdninger, lyder det fra tænketankens analyse-chef Otto Brøns-Petersen, og ser man på de 8000 nationen!-læsere, der har deltaget i en afstemningen, så kunne skatteministeren nok score nogle point, hvis han lod den være på 1 øre inklusiv moms.