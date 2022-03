900.000 danskere i kø til Borgerservice

Kommunerne bliver kimet ned af borgere, der skal have hjælp til at skifte fra NemID til MitID. I alt er der nemlig cirka én million danskere, der skal hjælp fra Borgerservice til skiftet. Henning fra Holstebro er en af dem

- Jeg ikke kan få skiftet til MitID pga jeg ikke kan møde personligt op på borgerservice.

- Min søster har forsøgt at gå ned på borgerservice i Holstebro med alle mine papirer, kørekort og gammelt pas (hvor der ikke er chip i) og fuldmagt.

De vil ikke engang Facetime

- Men de mener jeg skal møde op for at vise hvem jeg er.

- De accepterer heller ikke at jeg kan FaceTime og derved dokumentere hvem jeg er.

Tegning: Patrick Byron

Den ene dag - og den anden dag

Sådan indleder Henning B fra Holstebro et brev til nationen! om at være for syg og dårligt gående til at komme ned på Rådhuset – og sidde derhjemme og følge sig glemt og overset. Henning – og søsteren – aner nemlig ikke, hvordan de får Henning koblet op på det nye MitID inden hans NemID holder op med at virke.

Brevet - som nationen! har bedt Holstebro kommune om at kommentere – fortsætter nemlig sådan her:

- Når man snakker med 'kundeservice' ved MitID, får man ellers at vide den ene dag, at man godt kunne få hjælp hjemmefra.

Kan ikke være den eneste - nej, der en million andre

- Men næste dag - når man har fået at vide man skal ringe derind igen for at aftale nærmere - så kan man ikke.

- Jeg kan ikke være den eneste, der ikke kan møde op på borgerservice og har behov for at få NemID skiftet til MitID, slutter Henning, og Holstebro Kommunes kommunikationsafdeling har bedt Borgerservice om at svare på nationens! spørgsmål, om hvad de kan gøre for at hjælpe Henning, og de har sendt dette svar:

- På landsplan er der en forventning om, at mellem 900.000 – 1.200.000 borgere skal møde personligt op i kommunernes Borgerservice i forbindelse med skiftet til MitID.

10.000-12.000 i Holstebro

- Jeg forventer mellem 10-12.000 borgere vil møde personligt op i Borgerservice i hele Holstebro Kommune (dækker 3 borgerservicecentre i henholdsvis Ulfborg, Vinderup og Holstebro).

- Det er fra Digitaliseringsstyrelsen meldt ud, at der senest 1. maj 2022 kommer en udmelding omkring håndtering af de borgere, som ikke kan møde personligt op i Borgerservice.

- Det er for nuværende ganske få, som har rettet henvendelse om et hjemmebesøg, og de håndteres fra gang til gang, da der kan være forskellige løsninger til den enkelte, skriver Kent Jensen, Borgerservicechef i Holstebro, men hvad tænker du?

Nyt it-system igen-igen: Det skal du gøre med Digital Post