90'er-stjerne klager: Får for lidt

Den svenske sangerinde Lisa Nilsson har regnet ud, at hun får to øre pr. afspilning på Spotify. Hun raser over, at fire af de fem bedst lønnede svenskere (i 2018) er chefer i musiktjenesten. Topchefen fik 221 mio. i løn i 2018

- Hvad er problemet?

- Du har lavet noget musik, som gør, at der ruller 55 af de lange ind på kontoen om året.

De fleste får ikke penge for gammelt arbejde

- Det er da meget godt.

- De fleste får jo ikke penge, for arbejde de udførte for flere år siden.

Sådan skriver Henrik C i en af de kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil til den klage sangerinden Lisa Nilsson lagde på Instagram om de 2 øre, hun tjener pr afspilning på Spotify. Og de fornemme placeringer, Spotify cheferne indtager på listen over svenskere med høje lønninger.

Tjener 80.000 svk pr. år: Så lidt

Til avisen afslører hun ,at hun selv tjener sølle 80.000 svenske kroner(55.000 danske) om året på at have sin musik på Spotify:



- Jeg tjener så lidt fra Spotify, at jeg ikke regner med det i mit budget.

- Det er mere en slags overraskelsesbonus.

- Jeg tjener en solid indkomst på at stå på scenen, siger Lisa til avisen, men Henrik er ikke den eneste, der synes, at hun skal bare være glad for, at der trods alt triller penge ind på kontoen for musik, der er lavet for år tilbage:

Du har avet en sang

- 1 sang har du lavet.

- Det er 'Himlen runt hörnet!

- Du er ikke Madonna, så vær glad for dine 80.000, skriver Marta L i en anden kommentar, mens Olaf A giver sangerinden ret:

- Trist at man giver så lidt til de artister, som man tjener sit levebrød på, skriver Olaf således, men hvad tænker du?