91-årig træt af suppe: Datter klager

- Min mor på 91 år har svært ved at spise grundet den dårlige protese hun fik lavet på den (billige) klinik, Hørsholm Kommune henviste hende til.

- Kommunen samarbejder vist med klinikken, fordi de er så billige, prisen på protesen var på lidt over 4000 kr, mens alle andre i Hørsholm tager lidt over 9000 kr for samme behandling.

- Så min lille mor på 91 år, skal altså tvinges (føler vi begge) til at gå - og spise - med en dårlig protese, fordi det er den kommunen bruger.

Vil betale fattig mands tandlægeregning

Har kun pension - og jeg har ikke råd til et betale

Sådan skriver Rina H om den måde Hørsholm Kommune hjælper pensionister med tandproblemer på - en måde, der i moderens tilfælde lige nu betyder, at hun har store problemer med at spise almindelig mad.

Rina bor i udlandet, og har ikke selv penge til at hjælpe moderen med at betale en ny protese. Og hun undrer sig over, at kommunen bare efterlader en borger i den situation. Hendes brev - som Hørsholm Kommune kommenterer nedenfor, da kommunen nu igen henviser den ældre kvinde til den 'billige' klinik - fortsætter nemlig således:

Georg uenig i kommunens gebis-regnestykke: Du ka' bare klage

Hun er tvunget til at gå det billige sted

- Hvis hun kunne få sine 85% tilskud og selv vælge den protese-klinik, som hendes tandlæge anbefaler, ville mor have råd til både rigtig mad og en protese. Og mulighed for at spise maden.

- Men for at mor skal ha penge til mad og andre nødvendigheder, skal min mor altså tvinges til at gå samme sted, som allerede har lavet så dårligt et arbejde.

- Kan det være rigtigt at ældre danskere behandles sådan i Danmark, skriver Rina, der har bedt nationen! skaffe svar fra kommunen på disse to spørgsmål:

Hvorfor kan man ikke få 85 procent alle steder?

1. Hvorfor skal en 91-årig borger TVINGES ( for at få sit tilskud på 85%) af Hørsholm kommune til at gå i en bestemt klinik?

2. Hvorfor kan en borger ikke vælge den klinik i Hørsholm, borgerens tandlæge anbefaler, og stadig få sine 85%?

Borgeren kan vælge en dyrere løsning

Kommunens svar lyder således:

- Når det gælder tandbehandling, yder kommunen tilskud til billigst forsvarlige løsning.

- Kommunen har indgået en prisaftale med tandtekniker/tandlæge om forskellige 'billigst forsvarlige' behandlinger.

- Ønsker borgeren en anden og dyrere løsning, skal borger selv betale differencen mellem prisen iflg. prisaftalen og den faktiske pris hos en anden leverandør.

- Kommunen bestemmer således ikke, hvor borgeren skal købe sin tandbehandling, men borgerens egenbetaling kan blive forøget af borgerens valg af leverandør (tandlæge mv.), skriver kommunen, men hvad tænker du?