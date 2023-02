923.911 asylsøgere: Manfred har fået nok

- I hele Europa er mange modtagecentre og asylprocedurer allerede under et maksimalt pres.

- Vi bliver hurtigst muligt nødt til at få reduceret antallet af mennesker, som kommer til Europa uden nogen udsigt til at kunne få tildelt asyl.

- En del af løsningen er at genoplive ideen om eksterne modtage- eller asylcentre.

Skal returneres 'effektivt'

Sådan lyder det nu fra Manfred Weber, formand for Europa-Parlamentets EPP-gruppe, der tæller 182 kristen/konservative politikere.

EPP er det 705-medlemmer store parlamentets største gruppe, og formand-Manfred - der har sendt en mail til DR Nyheder om behovet for at oprette asylcentre i f.ex. Afrika - peger på, at EU har handlet for passivt og langtsomt.

Og at det derfor er vigtigt, at EUs regeringschefer, der mødes på torsdag og fredag i Bruxelles sætter turbo på mere grænsebevogtning og flere hjemsendelser.

Hegn som sidste udvej

Antallet af asylsøgere er nemlig vokset gevaldigt - de nyeste tal fra Eurostat viser at medlemslandene sidste år modtog asylansøgninger fra 923.911 personer. Og at dem, der får afslag i stort omfang ikke accepterer afslaget og rejser frivilligt hjem:

- Vi er nødt til at have en europæisk politik, der beskytter grænserne effekttivt.

- Vi er nødt til at skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter og effektivt returnere alle dem, der ikke har behov for international beskyttelse.

Til at stoppe menneskesmuglerne

- Hegn skal altid være sidste udvej, men vi har brug for dem overalt, hvor menneskesmuglerne har succes med med bryde europæisk lovgivning.

- Og så er der spørgsmålet om, hvorvidt asylansøgninger kan indgives uden for EU, skriver EPP-gruppen på deres hjemmeside, men hvad siger du?

