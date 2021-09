93-årig 'grundigt' til grin

- Netop nu udruller Sundhedsstyrelsen et 3. vaccinestik på baggrund af det, der påstås at være 'særlig grundig information'.

- Grundigheden består alene i at henvise beboere - altså beboere på plejehjem - til informationer på Styrelsens website(!).

Den er ikke godkendt - stik

- Og en bemærkning om, at vaccinen, der indsprøjtes af Styrelsens 'vaccinatører', ikke er godkendt til 3. stik.

- Styrelsen regner dog med, at godkendelsen vil komme 'i nærmeste fremtid'.

Sådan indleder Jens A. et brev til nationen! om den mundtlige og skriftlige information, hans mor modtog i dag, da hun skulle have stik nr. 3.

Bemærk 'Særlig grundig information' på denne folder, Jens' mor fik i dag.

Du ved godt vaccinen ikke er godkendt? Så stak hun

Jens er selv vaccineret to gange og han skriver, at vacciner normalt er en god ting. Men hans opfattelse af begrebet 'grundig information' harmonerer meget dårligt med det, hans mor oplevede. Hans brev - som han håber folk, der går op i vaccine-information vil dele på f.ex. Facebook - fortsætter nemlig således:

- Efter idag at have overværet, hvordan en dement kvinde på 93, der aldrig har haft en computer, fik indsprøjtet 3. vaccine stik - uden forudgående at få oplyst sprøjtens indhold af 'vaccinatøren'.

- Og midt under IT-sammenbrud på 'vaccinatørens' medbragte PC´ere.

Helt som forventet

- Og med spørgsmålet: Du er bevidst, at vaccinen ikke er godkendt?, stillet sekunder inden stikket, kan jeg blot selv konstatere, at den 'grundige information' om 3. vaccinestik alene tjener til at friholde Sundhedsstyrelsen for ethvert ansvar.

- Præcis som det ikke må ske. Men helt som forventet, skriver Jens A, men hvad tænker du?