94-årige Vanja er utryg: Får besøg af 228 forskellige hjemmehjælpere

Det er ikke let at blive gammel og have brug for hjælp.

Slet ikke med risikoen for tricktyverier, og at det kan være svært at vide, om dem der ringer på døren rent faktisk er fra kommunen.

Utrygheden kan være skræmmende. Det kan 94-årige Vanja Lindroth fra Göteborg skrive under på.

Siden 2014 har hun haft besøg af ikke mindre end 228 forskellige hjemmehjælpere, som har gjort den ældre dame særdeles utryg i sit eget hjem.

Det fortæller Vanjas datter, Marita Nilsson, til det svenske Expressen og Ekstra Bladet.

Marita Nilsson fungerer som talerør for sin mor, da moren er svært høreskadet og ikke kan tale i telefon.

Fører notesbog over hjemmehjælpere

Vanja Lindroth bor i Hisingen i Göteborg og har siden 2013 haft brug for hjælp fra kommunen.

Hun har lige siden ført en notesbog over, hvem der har besøgt hende i hjemmet.

- Siden 2014 har min mor skrevet op, hvem det er, der har besøgt hende fra hjemmehjælpen. Bare i det første år var der 82 nye personer, fortæller datteren, der bekræfter, at der nu er tale om 228 forskellige medarbejdere.

Det er Vanjas datter, der tager sagen op på sin mors vegne. Foto: Privat

For mange nye ansigter

For 94-årige Vanja har de mange nye ansigter i hjemmet været forvundet med en stor uro. Hendes ønske er at vide, hvem det er, der kommer til hende i forvejen, men det er nærmest umuligt at få den slags information, fortælleren datteren.

- Nogle gange kommer der nyt personale, der hverken har nøgler eller legitimation. Jeg har sagt til min mor at i de tilfælde, der skal hun bede dem om at gå og derefter trykke på alarmen.

Marita Nilsson har flere gange haft fat i kommunen og specielt i efteråret var hendes mor meget ked af det. Selvom Marita Nilsson skrev flere breve og klagede, var der intet svar fra Göteborg.

- Min mor holdt op med at spise og tabte sig meget. Hun blev deprimeret og begyndte at tage beroligende medicin.

Men situationen tager også meget på datteren, der er bekymret for sin mor.

- Jeg vil jo gerne have, at hun er i sikkerhed i sit eget hjem. Hun er helt klar i hovedet og har fuldstændig kontrol over alt. Hun har en god hukommelse, og det er hendes ønske at blive i hjemmet.

Datteren påpeger, at der ikke er noget galt med kvaliteten af det arbejde, personalet yder, men at det er antallet af mennesker, der er helt hen i vejret.

- Det organisationen den er gal med. Flere af medarbejderne mener ligesom os, at det er en trist situation.

'Er det virkelig muligt'

Expressen har haft fat i sektorchefen for ældreplejen i Hisingen, der sidder med Vanja Lindroths sag.

- Da jeg hørte om det her første gang, tænkte jeg, er det virkelig muligt, men det er det. Sådan ser det ud inden for hjemmeplejen. En person, der har hjemmepleje flere gange om ugen, er ofte i kontakt med 50 forskellige personer, siger Michael Göransson.

Michael Göransson har snakket med andre sektorchefer i Göteborg for at høre, om det er en rimelig situation.

- De siger også, at det er sådan, det ser ud. Det vi kan gøre for at forsøge at nedbringe de mange forskellige medarbejdere, er, at arbejde med kortsigtet sygeorlov og dermed reducere antallet af midlertidige besøg.

Tilbage hos Vanja Lindroth er situationen dog stadig uholdbar for den ældre dame.

- Det virker ikke til, at der er nogen, der tager ansvar. Min mor har det ikke bedre, og hun er meget urolig, fortæller Marita Nilsson.