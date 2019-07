96-årig rollator-kvinde på hæve-sænke-bro: Pludselig gik den op

To unge mænd på havnen i Nykøbing så kvinden og sagde: 'Det sker ikke det der - jo, det gør det', og så løb de og hjalp hende med at holde fast.

- Få nu lavet noget mere sikkerhed ved den bro.

- For en mdr siden blev 2 cyklister fanget på broen og fik i sidste sekund reddet sig selv og cykel over.

- Men ikke uden skrammer.

Sådan skriver Maria K i en af de mere end 100 kommentarer, der er skrevet på Folketidendes Facebook-profil om den dramatiske situation, der udspillede sig onsdag i Nykøbing havn.

Pludselig begyndte broen at løfte sig

Her var en 96-årig rollator-kvinde nemlig ved at passere havneløbet ad den automatiske hæve-sænke-bro - da broen pludselig begyndte at gå op:

- Vi (kunne) se en båd, der var ved at bakke ud af havnen. Samtidig var kvinden på vej over, og hun nåede næsten helt over.

- Pludselig begyndte broen at løfte sig, fortæller de to redningsmænd Sonni og Michael, der løb kvinden til undsætning til avisen. De kravlede op og hjalp hende med at holde fast, indtil Lolland-Falster Brandvæsen var nået frem med 11-meter-stigen.

Håber da at alle andre også havde gjort

- Så fin en redningsaktion.

- Godt der var hurtige mænd, der skred til handling, skriver Karina, og Kevin N skriver:

- Håber jeg da forhelvede Gud og hver mand havde gjort for en ældre dame.

De to mænd er nu indstillet til dusør af politiet, men hvad tænker du?