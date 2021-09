99 kr.: Licensbetaler stiktosset

- Hej.

- Jeg vil gerne starte en shitstorm mod DR (og måske Yousee).

- For når jeg ringer til Yousee for at købe en kanal, så jeg kan se Danmarks fodbold kamp mod Scotland, siger Yousee, at det kan de ikke levere

- Men at jeg skal købe hos Discovery +

- Det koster 99 kr md.

Screenshot fra DiscoveryPlus.dk

Betaler vi ikke nok i licens?

Sådan indleder David T. et brev til nationen! om at bi i et land, hvor borgerne betaler milliarder af kroner til en TV-kanal – og om rettigheder, priser og kanalpakker. David vil nemlig gerne følge det danske landsholds kamp for at kvalificere sig til VM i Qatar næste år. Men han har ikke lyst til at betale for. Hans brev – som han håber vil starte en shitstorm – fortsætter nemlig således:

De multinationale bestemmer

- Betaler det danske folk ikke nok for DR-licens.

- Skal det danske folk ikke kunne se Danmarks fodboldlandshold på hjemmebane på tv uden at betale

- Hvad kan det danske folk gøre, når multinationale selskaber bestemmer, skriver David, men hvad siger du?