A-kasse: Du bliver sorteret fra

Krifa mente ikke, at Bjarke skulle skrive at han f.eks havde dårligt knæ og ryg i CV'et. Det mener Bjarke ellers er en relevant oplysning til en kommende arbejdgiver

- Jeg har oprettet et godt cv med alle oplysninger

- Jeg søger de jobs jeg skal og overholder endda alle mine aftaler.

Du bliver ikke kaldt til samtale

- Men nu truer Krifa med, at jeg ikke kan få udbetalt mine dagpenge. En økonomisk sikkerhed jeg ellers har betalt for I en årrække.

- De mener ikke, at jeg – i mit CV - skal meddele, at jeg desværre har skader og handicap i forbindelse med et tidligere trafikuheld.

Jeg holder tingene realistiske

Sådan skriver Bjarke H til nationen! om at være arbejdsløs og skulle leve op til de regler, der gælder for at modtage dagpenge – herunder skrive CV og søge job. For Bjarke har i sit CV skrevet, at han har dårligt knæ og problemer med ryg og nakke – og at lider af angst. Og de oplysninger synes Krifa tilsyneladende IKKE hører hjemme i et seriøst CV. Og derfor vil de ikke udbetale dagpenge, før han sletter det. Bjarkes brev – som nationen! har bedt Krifa om at kommentere – fortsætter således:

Dobbelt svineri

- Jeg er jo lige netop seriøs i hele min ledighed og jobsøgning. Jeg holder tingene realistisk i den fornødne kvalitet!

- Det de beder mig om er jo næsten det samme som at lyve foran den nye arbejdsgiver, ved at undlade at tilbageholde relevante oplysninger omkring mine skader og mit handicap I forbindelse med den ulykke jeg har været involveret i.

- Og ikke nok med det er noget svineri imod mig – det er også noget svineri mod arbejdsgiver, som der skal bruge en masse energi og ressourcer på samtaler med mig.

Det kan da ikke være rigtigt

- Mine skader og handicap I forbindelse med ulykken er relevant I forhold til et godt arbejdsmiljø for mig så jeg ender et sted hvor de tager hensyn til mig.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt at de skal true mig med, at jeg ikke kan få mine dagpenge udbetalt fordi jeg gør arbejdsgiver opmærksom på, at jeg har skader, skriver Bjarke, og nationen! har bedt Krifa svare på, hvorfor oplysninger om handicap ikke må stå i et CV – og hvor ofte de må bede arbejdsløse medlemmer om at rette/slette i deres CV. Og det svarer Krifas afdelingschef i Herning, Rikke Kristiansen, på sådan her:

Vi har godkendt hans CV - han får sine penge

- Vi er naturligvis kede af, at Bjarke har oplevet det som om, at vi ikke respekterer hans skader eller ønsker, at han skal lyve om det. Det er naturligvis ikke tilfældet.

- Allerede i sidste uge – inden nationen! blev inddraget i Bjarkes oplevelse – forsøgte vi at fange Bjarke på telefonen for at fortælle, at CV’et er godkendt, og at han får dagpenge, så han taber ikke noget.

- Men vi fangede ham ikke, og han har derfor modtaget det på skrift.

- Sådan helt lavpraktisk skal et CV leve op til en række lovgivningsregulerede regler, som alle a-kasser skal sikre, at deres medlemmer overholder. Så CV’et viser, at de står til reel rådighed for arbejdsmarkedet. Det har vi selvfølgelig for øje, når vi har CV-snakke med vores medlemmer.

Vi bad ham slette det - og sige det i telefonen

- Men vores fornemmeste opgave er at hjælpe ledige medlemmer i arbejde, så vi ser selvfølgelig også på, hvordan de kan fremhæve deres kompetencer bedst muligt.

- Vi har stor sympati for Bjarkes situation, og vi ønsker naturligvis, at han får et arbejde, hvor han trives.

- Derfor anbefalede vi i første omgang, at han omformulerede den del om sit helbred, så han fremstod jobparat. Det ville han ikke, og vi anbefalede derfor, at han slettede den del og i stedet fortalte om det i en telefonsamtale, inden han sendte ansøgningen, eller til en evt. jobsamtale.

- Det er bestemt ikke, fordi han skal skjule sine skader, men nogle gange kan det gøre en stor forskel, hvordan man fortæller om det, skriver Krifa.

Her er det omtalte CV - med oplysningerne, der fik Krifa til at true med at tage dagpengene: