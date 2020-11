A-kraftværk i problemer: Niels har jodpiller parat

Borgere i Litauen har fået udleveret jodpiller, der kan bruges, hvis der sker et udslip fra det spritnye atomkraftværk i Hviderusland. Niels bor i landet, og han synes, vi skal være nervøse i Danmark

- Når man som dansker med bopæl i Litauen følger med i de lokale nyheder, undgår det ikke ens opmærksomhed, at den litauiske befolkning deler vores frygt for det nye atomkraftværk Astravets.

- Det er netop blevet bygget på den anden side af grænsen til Hviderusland godt 45 kilometer fra den litauiske hovedstad, Vilnius.

Handler ikke om a-kraft - men om tillid til Hviderusland

- Frygten drejer sig ikke om atomkraft ... en stor del af befolkningen er for den energitype.

- Det drejer sig om, at man ikke har tiltro til noget, der er bygget i lande som Hviderusland.

- Og det gør det ikke bedre, at det er et russisk firma, der står bag projektet.

Nyt a-kraftværk gør naboer bange

Går det galt rammer det også Danmark

Sådan indleder Niels T. et brev til nationen! om det atomkraftværk, Hvideruslands præsident, Lukashenko, åbnede i sidste weekend - og som havde sit første driftstop efter bare fem dage ifølge mediet lrt.lt

Niels er ikke i tvivl om, at det ny kraftværk er mere sikkert end de ældre modeller, f.eks. Tjernobyl-værket i Ukraine og det nu nedlagte Ignalina i Litauen. Og han undrer sig over, at danske medier ikke skriver mere om det nye værk.

- Ekstra Bladet skrev om det tilbage i august måned, men ellers har der været meget stille om det. Og det i betragtning af, at hvis det skulle gå galt, vil også Danmark blive berørt.

Rolls Royce med gigantisk atomkraftplan

Niels bor i Vilnius, der ligger 50 km fra det spritnye a-kraftværk, der gik i drift 3. november - og stoppede driften igen 8. november. Han har jodpiller parat, hvis der kommer et udslip.

Vi har fået jodpiller

- Politikerne i Litauen har taget konsekvensen af usikkerheden og indkøbt jod-tabletter (også kaldet Kaliumiodid), der beskytter skjoldbruskkirtlen mod radioaktiv jod, og som er blevet fordelt blandt de mennesker i Litauen, der bor inden for 100 km fra værket, skulle noget gå galt.

- Tabletterne holder til to dage, hvorefter de fleste mennesker gerne skulle være evakueret fra området, skriver Niels, men hvad tænker du?