Åbner skattekiste: Første gang i syv år

Der er masser af gas i Nordsøen, og nu inviterer Energistyrelsen firmaer til at byde på et felt med gas for cirka 25 milliarder kroner. Det er første gang siden 2016, at det sker

- Energistyrelsen har modtaget en uopfordret ansøgning på området.

- Klima- energi- og forsyningsministeren har på den baggrund truffet beslutning - efter at have hørt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget - om at iværksætte en miniudbudsrunde.

Sådan lyder det nu fra Energistyrelsen, der - for første siden 2016 - nu er klar til at give tilladelse til, at der bliver hentet gas op fra et nyt felt i Nordsøen.

Et flertal af danske politikere - med Dan Jørgensen i spidsen - var ellers ret klare i spyttet, da de tilbage i 2020 aflyste en udbudsrunde og sendte signaler om, at ny olie- og gas-pumpning fra skattekisten Nordsøen skulle være slut.

- Det vil give genlyd ude i verden, at vi træffer denne beslutning.

- Den flugter med vores beslutning om at være fossilfri i 2050, sagde daværende klima- og energiminister Dan Jørgensen således, mens Enhedslisten ville have et absolut pumpestop allerede i 2040.

- Det er dybt deprimerende, at regeringen har tænkt sig at tillade, at der skal bores efter mere gas.

- Vi ved, at hvis vi skal nå verdens klimamål, skal der ikke hives mere op og slet ikke i flere boringer, sagde Enhedslistens Mai Villadsen da også i april, da det norske firma Noreco meddelte, at de ville have fingre i dansk gas.

Gas for 25 milliarder

Der ligger noget, der ligner 5,2 milliarder kubikmeter gas i feltet Elly/Luke og venter på det firma, der vinder udbuddet. En kubikmeter gas koster for tiden cirka fem-seks kroner, så vi taler altså om gas for 25 milliarder kroner for Elly/Luke-feltet. Andre uudnyttede felter har endnu mere gas, men hvad siger du?

