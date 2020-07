Åh åh: Brysterne er vokset

- Helt ny.

- Skulle være brugt 2. maj, men konfirmationen er skudt til september.

- Den er nu blevet for lille over brystet, og lidt for kort.

- Kan evt. sendes. Køber betaler porto.

Datter brød sammen

Sådan lyder texten i et opslag i Facebook-gruppen 'Brugte konfirmationskjoler og konfirmationstøj til salg', som lige nu er fyldt med helt nyt og ubrugt konfirmationstøj, der er blevet for småt siden blev købt. Og over for DR Trekanten bekræfter Annie Dyrberg, der har butikken Annie D i Holbæk, at der en del konfirmander med problemer - og at man her har valgt at tage alle kjoler, der ikke længere passer, retur og bestiller nye, hvis tiden er til det.

- Der var en, der ringede og fortalte, at hendes datter var brudt fuldstændigt sammen, fordi kjolen var for lille, siger hun til DR Trekanten, der også har talt med en mor, der også var ved at bryde sammen, da det gik op hende, at datteren var vokset ud af kjolen:

Mor var lige ved at hyle

- Når man lige pludselig står der og skal have en ny kjole, så er man som mor lige ved at hyle.

- Kærligheden til ens datter, det sidder bare i konfirmationen. Det betyder alt, siger moren, men hvad siger du?