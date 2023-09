Åh, åh: Nu skal de corona-vaccineres

Både de svenske og danske myndigheder opfordrer nu alle over 65 til at få en corona-vaccine. I Danmark tæller den gruppe 1,1 million personer

148 siden onsdag: Forventer øget smitte i efteråret

Sådan skriver Søren K. til nationen! om, at corona igen giver lyd fra sig. Og på Statens Serum Instituts hjemmeside kan man faktisk følge med i de danske smittetal. Den daglige opdatering viser for eksempel, at der siden onsdag er konstateret 148 smittede. 1456 blev testet.

Seruminstituttet tester også spildevand for covid - og de test viser også, at der der sidste måneder er sket en stigning. Som dog nu tilsyneladende har stabiliseret sig.

Den blå linje er covid-19-fund i spildevand - den grønne covid-indlæggelser. Kilde: Statens Serum Institut

Størst risiko

De danske myndigheder skrev i går, at de forudser stigende smitte i efteråret, og opfordrer nu alle over 65 til at blive vaccineret mod corona - og influenza - fra 1. oktober. Det samme gør de svenske myndigheder:

- Det er disse grupper, der har størst risiko for at blive alvorligt syge som følge af covid-19, og vores vurdering er, at de skal supplere deres beskyttelse.

- Personer under 65, som tidligere er vaccineret, og som ikke tilhører nogen risikogruppe, har ikke samme risiko og er derfor ikke omfattet af indstillingen, siger souschef Johanna Rubin fra den svenske sundhedsstyrelse, men hvad siger du?