Åh nej: 20.000 i kontanter

- Vi har problemer med at få sat vores penge i banken. 20.000 om måneden må jeg kaste ind på min privat konto...

- Vi kan ikke betale vores regninger, for der er ikke nogen i dag, der tager imod kontanter.

- Løn bliver vi nødt til at giv vores personale i hånden.

- Kan det være rigtigt??

Først var jeg godkendt - så blev jeg gal

Sådan skriver Aja L til nationen! om de frustrationer hun har over IKKE at kunne få en erhvervskonto. Aja er som du muligvis er klar langt fra den eneste danske iværksætter, der synes bankerne er alt for lukkede (se tidligere nationen!-artikler om erhvervskonto-problemer nedenfor).

Og hun håber at det her nødråb kan være med til at få bankerne til at være mere åbne. Hendes brev – som Nordea kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg talte med Nordeas Kerteminde afdeling, der sagde at jeg var blevet godkendt som kunde. Det blev jeg jo vildt glad over, men i onsdags blev jeg ringet op af deres erhvervsafdeling, som kunne fortælle mig, at jeg ikke kunne få en erhvervs konto.

Og ked af det - for det var en fejl

- Jeg fik at vide, at der var sket en fejl, og da blev jeg sgu gal og ked af det, må jeg sgu nok sige.

- Kan det være rigtigt at vi som værtshus ikke kan få en erhvervs konto, skriver Aja, og nationen! har spurgt Nordea, hvad de mener Aja mangler for at kunne få en erhvervskonto – og hvor mange værtshuse på Fyn, de har som kunder:

Nordea: Der er fortsat dialog

Og det svarer Nordea på sådan her:

- På grund af fortrolighedsforholdet mellem bank og kunde kommenterer vi ikke på konkrete sager. Hvor vidt en virksomhed kan blive erhvervskunde i Nordea beror altid på en konkret vurdering.

- Vi kan dog forstå, at bankens filial i Kerteminde fortsat har en dialog med den pågældende om, hvor vidt der eventuelt kan oprettes et kundeforhold, skriver Nordeas presseafdeling - der ikke vil oplyse antallet af kunder i specifikke brancher, men understreger at banken 'naturligvis' har kunder i restaurationsbranchen også på Fyn.

