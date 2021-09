Åh nej: El-regning bliver billigere

- Det er ikke rettidig omhu at sænke elafgiften yderligere, når det i forvejen er tvivlsomt, at vi kan holde udbygningstakten for vedvarende energi.

920 kr lavere for en gennemsnitsfamilie

Sådan siger energiplanlægningsprofessor Brian Vad Mikkelsen til Politiken om den del af regeringens 'Danmark kan mere'-udspil, der handler om at sætte elafgiften ned med 23 øre per kilowatttime - eller hvad der svarer til 920 kroner mindre for en en gennemsnitsfamilie.

Regeringen siger, at Danmark har masser af grøn elektricitet, mens professoren peger på, at vi stadig mangler meget grøn energi til f.ex. elbiler og varmepumper.

I dag kan man f.ex. se. at der kun er lidt over 10 procent af den strøm, der bliver brugt i Danmark, der kommer fra danske vindmøller og solceller (link til energinet.dk/elsystemet lige nu). Og hvis flere bruger mere el, fordi prisen falder, så bliver det sværere at nå målet om at sænke Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030.

De lavtlønnede vs højtlønnede eksperter

På Politikens Facebook har professorens kritik allerede skabt en del debat:

- Nu er det sådan, at disse eksperter ofte tjener godt selv.

- De høje danske afgifter slår bunden ud af økonomien for de lavtlønnede.

- Så enhver afgiftsnedsættelse er velkommen, skriver Mads T., således og Brian W er ret enig:

- Hvis en 'GRØN' omstilling kun får el priserne til at stige, så vil jeg sq sige nej tak til 'GRØN' energi, skriver Brian.