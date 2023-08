Åh nej: Masker på vej tilbage

- Jeg har lige tilbragt en uge på hospitalet med Covid-19.

- Jeg blev udskrevet og er stadig meget træt.

- Starter lungerehabilitering i dag. Det var forfærdeligt!

Sådan skriver Tracy T. i en af de 817 kommentarer, der er skrevet i dag på CNNs Facebook-profil om de sundhedseksperter, der efter en stigning i smittetallet i USA, nu opfordrer særligt udsatte borgere til at bære maske i det offentlige rum:

Biden bør bære maske

- Det kan være personer med diabetes, kræft, kronisk lever-, nyre- eller lungesygdom, organ- eller stamcelletransplantationer, HIV eller andre immunkompromitterende tilstande, en historie med hjertesygdomme eller slagtilfælde, demens eller psykiske problemer, skriver CNN, der også lige tilføjer folk over 80 år:

- Det er den højeste risikogruppe for komplikationer efter Covid-infektion.

- Så indtil tallene begynder at falde igen, ville det være passende for præsident Biden at tage nogle forholdsregler og bære en maske, når han befinder sig i menneskemængder, siger Jonathan Reiner, professor ved George Washington University School of Medicine & Health Videnskaber til mediet.

Tracy T. er ikke den eneste af CNNs Facebook-venner, der har været ramt af covid for nylig, men andre er meget kritiske over for maskepåbud:

- Det bliver et nej herfra, skriver Mark L. således og Kathy P. tror ikke folk vil rette sig efter det:

- Held og lykke med det, skriver hun, men hvad tror du det ender med?