Åhåh: Lagde UPS-pakke hos Postnord

- Hej. Hjælp.

- Jeg købte på Black Friday 2022 en Lenovo computer direkte fra Lenovos hjemmeside. Den var sat ned til 14.144,25,-

- Jeg havde en forestilling om at Lenovo var et kvalitetsmærke, da mange virksomheder benytter deres computere.

- Desværre er jeg blevet skuffet gang på gang.

Pist væk

Sådan indleder Michael M. en mail til nationen! om en PC, der har en touchscreen-funktion, der går i stykker. Og en blå skærm og som genstarter hele tiden. Og en kundeservice-sag, der går helt galt.

For da Lenovo efter mange forsøg på at løse problemet via telefonen, tilbyder Michael at sende computeren til Tyskland for en reparation, ender det med at computeren helt forsvinder.

Tre dage og ingen scanning

Michaels brev – som nationen! har bedt Postnord om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Der blev så sendt en fragtlabel jeg skulle sætte på pakken, og aflevere i en Postnord butik.

- Dette gjorde jeg (i Dagli' Brugsen i Sengeløse red), men efter 3 dage er pakken stadig ikke scannet af Postnord. Dette undrer mig og jeg kontakter Lenovo for at høre om jeg skal være nervøs?

Hov: Sendte label til et anden firma

- Dette mener de ikke, og den nok skal blive scannet efter kort tid. Efter en uge er den stadig ikke scannet, og jeg begynder nu at blive nervøs.

- Jeg kontakter igen Lenovo og de siger at det ikke er noget problem. Jeg undersøger lidt selv, og opdager på et foto af pakken, at Lenovo har sendt mig en UPS fragtlabel, og ikke en Postnord fragtlabel.

Det hele er på video

- Jeg kontakter Postnord, og de oplyser, at de ikke kan scanne eller tage imod UPS pakker. Min pakke er derfor væk!

- Jeg kontakter Lenovo igen, og de forstår ikke helt sagen, og skriver at jeg bare kan hente pakken i Postnord butikken imens de undersøger sagen?!?!

- Men min Postnordbutik oplyser at pakken er afhentet dagen efter den er afleveret af Postnord. Dette er der video af!

Postnord: Den har UPS hentet

- Nu er der gået mere end 5 uger, hvad skal jeg gøre, skriver Michael, og nationen! har spurgt Postnord, hvor ofte de får pakker med UPS-fragtlabels på – og hvad de gør med dem? Og det svarer de på sådan her:

- Når andre fragtselskabers pakker ender hos os, sørger vi altid for at tage pakkerne til side på vores terminal.

- Herefter giver vi selskabet, der skal levere pakken, besked, så de kan afhente pakken og få den ud til modtageren. Det samme gør sig gældende for forsendelsen her,’oplyser PostNords presseafdeling.

Og nu har Michael fået en ny computer

nationen! har - i flere omgange - kontaktet Lenovo med et par spørgsmål om deres label-rod, og hvad de vil gøre. De spørgsmøl har firmaet ikke svaret på, men til gengæld har Michael fredag modtaget en ny computer.