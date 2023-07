Åhåh: Nu må de godt

Hvad gør man hvis mange cyklister er ligeglade med forbuddet mod at cykle i gågaden? I Kolding har de valgt at droppe forbuddet på byens store øst/vest-akse

- Hvis vi for alvor skal gøre det attraktivt at cykle i Kolding by, så skal vi gøre det lettere at komme hurtigt frem, når man cykler på tværs af byen.

- Det her handler ikke bare om få hundrede meters gågade.

Politi på lur bag skilt: Bøderegn over cyklister

Cyklisterne skal vise hensyn

Sådan skriver Kolding Kommune om at borgerne fra i dag, 3. juli, må cykle i gågaderne i Jernbanegade, Akseltorv og Torvegade døgnet rundt.

De samme regler gælder i forvejen for gågaderne i Klostergade og Lille Brostræde og Mads Astrup, områdechef Anlæg og Drift, opfordrer til at cyklisterne der krydser byen på øst-vest-aksen lige kigger op fra styret:

De gående har førsteret

- Når der er mange mennesker i gågaderne, er det op til cyklisterne at vise hensyn – f.eks. ved at stå af cyklen eller køre meget langsomt.

Annonce:

- Al trafik på cykel skal ske på de gåendes præmisser, da det stadig er en gågade, siger Mads fra kommunen, der også sætter gang i en analyse, der skal se på trafikken i det svære kryds Fredericiagade-Munkegade-Buen-Jernbanegade.

- Vi kan få nogle gode input til, hvordan vi evt. kan justere krydset, så det bliver lettere at passere for både cyklister og fodgængere, siger trafikplanlægger Alexander Gejl Kokholm i samme meddelselse, men hvad siger du?