Åhåh: Piger vil vise lidt hud

- Os piger har talt om, at det kunne være sjovt at vise lidt hud.

- Men det skal ikke tage overhånd, primært fordi vi skal ned til de små elever og kaste karameller også.

Vil ikke udstille sig selv

Sådan siger en af de elever TV Syd har talt med om udklædning og dresscode til sidste skoledag. Og risikoen for ar tage noget på, der kan virke stødende eller krænke nogen.

Fra referatet af skolebestyrelsesmødet på Vamdrup skole 30. august 2020. Screenshot

Flere skoleledere tager nemlig en snak med deres elever om passende påklædning til den sidste skoledag, og Pigen - som går i 9.klasse på en skole i Sønderborg - siger også, at påklædningen ikke skal afsløre for meget.

Hun skal skal nemlig til efterfest ved Sønderborg Slot sammen med eleverne fra alle de andre skoler i kommune, og her vil hun ikke 'udstille sig selv'.

Hvad er upassende?

Men i de 177 kommentarer, dress-code-debatten har fået på lokal-TV-stationens Facebook-profil, er der en del, der synes at hun og de andre elever, bare skal gøre som de selv vil.

- Lad nu for pokker de unge mennesker gøre som de har lyst til.

- Hvorfor skal alt efterhånden vendes og drejes og vejes rigtigt eller forkert?

Alle kan blive krænket

- De skal da bare have lov til at feste og glæde sig til et nyt kapitel i deres liv, skriver Jannie C., der har fået 17 likes således og Tanja N. har fået 14 for denne:

- Og hvad er upassende??

- Alle kan sgu da finde noget at blive krænket over i dag.

- Tag det dog med et smil, skriver Tanja.