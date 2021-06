Årsløn 827.000 kr.: Nemt at være glad

- Det er jo dejligt nemt at sige, at man betaler sin skat med glæde, når man har to gode indtægter.

- Tror ikke, kasseassistenten eller andre med lave lønninger tænker det samme.

- Slet ikke når en del går til at hæve kontanhjælpen, så det ikke kan betale sig at arbejde for mange.

41 procent bliver glade af at betale

Sådan skriver Kim P. i en af de 205 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om det danske skattefinansierede velfærdssystem - det der sikrer, at der er penge til f.ex. kontanthjælpsmodtagere.

En læser havde nemlig sendt et foto af sin årsopgørelse, der viste at han tjente 826.000 sidste år - og havde betalt 296.000 i skat og 66.000 i AM-bidrag. Og en tekst om, hvor glad han er for at betale skat.

Og selvom hele 41 procent af de 23.009 læsere, der p.t. har svaret på nationens! spørgsmål om skat og følelser, også svarer, at de bliver glade, når de betaler, så er der andre end Kim P., der synes medlemskabet af kongeriget Danmark er for dyrt:

Min far på 82 mangler - mens skrankepaverne får

- Når jeg ser hvor ringe den velfærd, min gamle far på 82 har adgang til - og hvor meget der til gengæld går til skrankepaverne, så betaler jeg ikke min skat med glæde, men fordi vi er tvunget, skriver Mads T således, og Martin nævner også serviceniveauet i sin kommentar:

- (Når jeg betaler min skat bliver jeg) Trist.

- Trist over at betale verdens højeste skatter og afgifter, og få en offentlig service som ligger langt, langt under middel.

Meget for pengene

- Trist over, at så mange milliarder skattekroner spildes og svines med hver eneste dag, skriver Martin, mens Anja C. remser alle de ting hun får for sine skattekroner op i sin kommentar:

- Jeg synes, at man får meget for pengene og betaler gerne min skat - også topskat.

- Skatten er med til at sikre at alle har (næsten) lige afgang til uddannelse og sundhedsvæsnet, ældrepleje og socialhjælp til udsatte borgere.

Men systemet er ikke fejlfrit

- Vi har rimelig gode veje, offentlige legepladser, kontanthjælp og hjælpepakker til erhvervslivet, når økonomien på grund af f.eks. en pandemi er i krise, politi, militær og mange andre ting som borgerne i DK har glæde af.

- Er systemet fejlfrit, nej - men resten handler om politik og borgerens egen ansvarsfølelse, ift, hvad man tænker det offentlige skal sørge for, skriver Anja.