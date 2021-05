Abdul har to jobs: Send gerne de kriminelle ud

Jeg kan forstå, hvis det var kriminelle og folk der ikke integrerede sig, som blev sendt tilbage, men os der rent faktisk gerne vil have et liv i Danmark og bidrage til samfundet, bliver sendt tilbage, det bare ikke fair, skriver Abdul fra Brønderslev, der ikke vil udvises til Syrien.

- Min familie og jeg har været i Danmark i 6 år.

- Min yngste lillesøster på 12 taler bedre dansk end arabisk.

- Mine søskende går i skole, hvilket jeg også har gjort. Jeg tog en HF-eksamen sidste år.

Far arbejder hver dag

- Min far arbejder hver dag, hvor han knokler hårdt for at forsørge familien (kører taxa).

- Jeg selv har to jobs (i en sandwich/slik-butik) og i det lokale fitness-center her i Brønderslev.

-Jeg arbejder ikke for pengenes skyld, men mere for at integrere mig igennem arbejdsmarkedet, ligesom min far gør.

Og vi hænger julelys op

Sådan indleder Abdul K et brev til nationen! om at være glad for at bo i Danmark, glad for at bidrage til det danske samfund – og rystet over, at Danmark nu har besluttet at sende hans far og nok snart også ham og resten af familien hjem til Syrien. Abdul skriver at han og familien ikke har gjort noget forkert, at de vil integrere sig og blive en del af det danske samfund og at de for eksempel hænger julelys op og giver gaver, når der er jul, selvom de ikke er kristne.

Vil vise jeg hører til i Danmark

Næsten 30.000 danskere forstår ligesom Abdul ikke, hvad den danske regering har gang i – og de mange mennesker har derfor skrevet under på et borgerforslag(, der skal standse hjemsendelserne. Abdul håber at hans brev kan overbevise endnu flere danske til at skrive under, og f.eks. vise deres protest ved nogle af de demonstrationer, der foregår rundt om i landet.

Hans brev – som du gerne må dele via f.eks. Facebook – fortsætter nemlig således:

Men i går blev vi udvist

- Jeg gør alt for at vise, at jeg hører lige så meget til i Danmark, som en hver anden person.

- Men i går besluttede retten så, at min familie skal forlade Danmark inden 2 måneder.

- Regeringen mener nemlig, at der hvor vi kommer fra, altså Damaskus, er sikkert. Men Damaskus er ikke sikkert.

- Jeg venter stadig på svar angående min opholdstilladelse, og hvis jeg bliver sendt hjem til Damaskus, ender det med, at jeg skal hjælpe til med krigen.

Jeg vil ikke slå nogen ihjel

- Jeg ender så med at skulle være skyld i, at en anden dør, men jeg kan også selv risikere at blive dræbt.

- Vi har gjort alt for, at integrerer os og for at vise, at vi også hører til i Danmark, men vi ender stadig med at blive smidt ud, selvom vi intet har gjort og selvom vi integrerer os.

- Jeg forstår det ikke?

- Vi har jo bygget et helt nyt liv her i Danmark, men nu ender vi med at skulle forlade alt og alle dem vi holder af, fordi regeringen mener at vi godt kan tage tilbage, men hvad er der at tage tilbage til?

Regeringen tror vi er objekter

- Ruiner, krig og ødelæggelse, ja, men ingen venner, ingen familie og da slet intet hjem.

- ’Danmark har givet mig en mulighed for at starte forfra’, tænkte jeg da jeg kom hertil – for det var det jeg håbede på.

- Men regeringen tænker åbenbart ikke på vores følelser eller på, at vi har fået skabt et nyt hjem. De tror vi er objekter, objekter som de bare kan smide tilbage, hvor vi kom fra.

Troede ikke Mette F. ville gøre det her

- Jeg kan huske dengang alle ønskede Mette F. og hendes regering til magten. Vi drømte om en retfærdig udlændingepolitik.

- Det her var slet ikke det, vi havde troet ville ske.

- Jeg vil ikke vende tilbage til et land, hvor at dræbe et menneske er nemmere end, at drikke et glas vand, skriver Abdul, der har stor opbakning fra foreløbig 600 danskere, der har skrevet under på den her protest, der handler om hele familien.