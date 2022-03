Abdullah: Næste stop er jobcenteret

I november gav en dommer fra Retten i Frederiksberg ham lov til at tage kørekort - og siden har Færdselsstyrelsen haft sagen. De skriver, at der kan gå år.

- Jeg hedder Abdullah.

- I 2017 blev jeg frakendt kørekortet i seks år bl.a pga fart. Fair nok.

- I november 2021 fik jeg så - af en dommer i retten i Frederiksberg - lov til at generhverve mit kørekort nu.

Svært at være chauffør uden kørekort

- Jeg er nemlig selvstændig indenfor personbefordring transport og hvis jeg ikke kan køre, må jeg gå konkurs.

- Men – Færdselsstyrelsen har stadig ikke behandlet min ansøgning.

Hvis ikke der sker noget snart

Sådan indleder Abdullah et ret så desperat brev til nationen! om at have en taxi-virksomhed – og ikke noget kørekort.

Abdullah er langt fra den eneste, der har problemer med at få kørekort for tiden, men hans sag er lidt speciel, da retten i november faktisk afgjorde, at han skulle have lov til at tage sit kørekort, da de forseelser han blev dømt for, skete i 2013. Hans brev – som nationen! har bedt Færdsselsstyrelsen om at kommentere - fortsætter nemlig således:

Så ender jeg på Jobcenteret

- Jeg havde ikke i min fjerneste fantasi regnet med at jeg skulle vente så længe og faktum er nu, at hvis jeg ikke indenfor en eller to uger får sagsbehandlet min sag, så kan det være ligegyldigt, da jeg nok har drejet nøglen og er tilsluttet jobcentret.

- Færdselsstyrelsen har modtaget kendelsen fra retten osv så det er mig en gåde at selvom jeg oplyser at jeg skal have min sag færdigbehandlet akut, bliver der ikke lyttet.

- Har kontaktet dem utallige gange både skriftligt og telefonisk, skriver Abdullah og Færdselsstyrelsen har sendt dette svar:

Driftsforstyrrelser og længere sagsbehandlingstid

- Færdselsstyrelsen udtaler sig ikke om personsager, men generelt kan vi sige følgende om problematikken med forlængede sagsbehandlingsforløb.

- Færdselsstyrelsen forsøger at behandle alle sager hurtigst muligt, således at borgerne skal vente mindst muligt på at komme videre i deres kørekortforløb. Sagsbehandlingstiden på et enkelt forløb kan dog variere meget og generelt vil sagsbehandlingstiden være længere, hvis der er flere forskellige oplysninger, som skal vurderes, inden der kan træffes en afgørelse.

- Vi har haft ansvaret for området siden 1. oktober 2021, og overdragelsen af området, har som forventet, givet nogle driftsforstyrrelser som medfører en længere sagsbehandlingstid.

Der kan gå flere år

- Særligt overgangen fra en myndighed til en anden myndighed, har betydet ændrede systemer samt sags- og arbejdsgange for vores medarbejdere. Derudover overtog styrelsen også sagsbehandlingen af alle igangværende sager fra politiet.

- Vi har siden årsskiftet arbejdet på at få implementeret en lang række initiativer, der skal øge vores serviceniveau, så borgerne ikke skal opleve unødige gener.

- Færdselsstyrelsen vil løbende informere via vores hjemmeside, når vi får igangsat yderligere initiativer.

- Det er styrelsens estimat, at der godt kan gå op til 1-2 år, før alle problemerne forårsaget af ressortoverdragelsen vil være helt væk, men vi forsøger at sikre, at situationen vil være normaliseret tidligere, især når det gælder sagsbehandlingstider, skriver styrelsen, men hvad tænker du?