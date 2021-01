Absurd at udvise sosu: Minister ærgrer sig

- Hej.

- Så lige at du skriver om Geethikas sag.

- Hvis det har interesse, så er jeg gået ind i sagen med sagen med spørgsmål til ministeren.

- Sagen er jo absurd!

Mener ministeren det er meningsfuldt?

Sådan skrev den radikale udlændingeordfører Kristian Hegaard til nationen! onsdag eftermiddag kl. 15.36 – kort efter han læst artiklen Sosu-hullet: Udviste Gee's chance, der var en opfølgende artikel om Sosu ser sin sidste lønseddel.

To artikler der tilsammen er blevet kommentereret mere end 2000 gange på nationen! og Ekstra Bladets Facebook, og den radikale politiker er med ordet ’absurd’ helt på linje med de allerfleste.

For hvordan kan Danmark finde på at udvise en kvinde, der har sosu-udannelse, syv års erfaring og fast job.

Det er jo svært at skaffe personale i ældreplejen

Og allerede kl. 15.57 kunne Kristian Hegaard meddele nationen!, at han har bedt den ansvarlige minister, Mattias Tesfaye, svare på bl.a. dette spørgsmål:

- Mener ministeren, det er meningsfuldt at udvise borgere, der betaler skat, er vellidt på sit arbejde og arbejder i ældreplejen, hvor det er svært at skaffe tilstrækkeligt personale?

Hegaard henviste til artiklen Geethikas eget brev, Sosu ser sin sidste lønseddel, og bad samtidig ministeren svare på, om den mulighed, der er i udlændingeloven for at give opholdstilladelse til sosu-assistenter, kan komme i spil. Hvis Geethika, der har 7 års erfaring som sosu, f.ex. forpligter sig til at uddanne sig videre til sosu-assistent.

Den sidste lønseddel.

Skal være ude søndag

Geethika fik i slutningen af december brev om, at hun skal være udrejst inden d.17.januar. Den frist er i dag blevet udsat pga corona-situationen og nationen! har spurgt Mattias Tesfaye, hvad han tænker om udvisningen, og om han kan gøre noget, for at forhindre, at Danmark sender en sosu-hjælper ud af landet. Og han svarer, at det er vigtigt at Danmark har en stram udlændingepolitik, men....

Minister vil ikke have problemer med juristerne

- Det ærgrer mig samtidig hver eneste gang jeg hører om velfungerende medborgere, der kommer i klemme i reglerne. Det er selvfølgelig ikke hensigten.

- Derfor prøver vi hele tiden at finde en fornuftig balance i lovgivningen.

- Jeg kan som minister selvfølgelig ikke blande mig i enkeltsager. Så får jeg problemer med juristerne.

- Men jeg kan forstå, at De Radikale har stillet mig tre folketingsspørgsmål om denne her sag, og dem skal jeg nok få besvaret hurtigst muligt, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye., men hvad tænker du?