Absurd: Kræver 80 procent

Kritikken hagler ned over Danmarks energi- og klimaminister. Han vil nemlig ikke lave klimapolitik med snævre flertal - fordi Danmark skal fungere

- Klima er ikke det eneste problem, der skal håndteres.

- Vi skal have et velfungerende samfund, samtidig med at vi forandrer.

- Derfor skal vi have politik fra midten. Vi skal have en klimapolitik, som 80 procent af danskerne kan se sig i.

Absurd: Det haster

Sådan lød det forleden fra Danmarks energi-, forsynings-, og klimaminister, Lars Aagaard, i Danmarks Radio P1. Og siden har kritikken haglet ned over ministeren, der, siden han satte til rette i ministerkontoret, har skruet voldsomt ned for havvindmølleparkerne og energiøerne. Og talt varmt om atomkraft.

Klimaminister om dansk a-kraft: Topfedt

- Konsekvensen vil være, at vi aldrig kommer op i tempo med at bekæmpe krisen, siger Greenpeaces Helene Hagel til DR Nyheder om de 80 procents opbakning.

- Nu har jeg igen igen hørt, at regeringen vil gøre det nødvendige. Derfor afskaffede de så store bededag, selvom danskere var imod.

- Nu siger de så, at ift. klimaet vil de ikke gå hurtigere frem, end 80 procent af danskerne er enige.

Hvad med andre reformer?

- Absurd! Her har vi da netop brug for hast!, skriver SF's Pia Olsen Dyhr på Twitter/X, og Martin Lidegaard fra de radikale - som selv har været klimaminister - synes heller ikke, at klimapolitik kræver mere enighed end andre sager:

- Forklar mig rationalet, når regeringen mener, at lige præcis klimahandling og grønne reformer kræver 80 procents opbakning fra befolkningen?

- Ikke just samme tilgang, I har haft til andre reformer, skriver Lidegaard samme sted, men hvad mener du?