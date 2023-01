Aconto-panik: 205.000 har gjort det

Danske gaskunder har i stor stil benyttet sig af muligheden for at lave en ekstra måleraflæsning, der skal skabe 'bedre sammenhæng' mellem deres acontoregning og deres reelle forbrug

- Vi har i mange år lavet en (1 red.) årlig opgørelse af kundernes forbrug.

- Men i det aktuelle gasmarked med svingende gaspriser - og hvor flere kunder har ændret deres forbrugsmønster - vil kvartalsvise aflæsninger give et mere retvisende billede for kunderne.

Obligatioriske målinger hvert kvartal

Sådan siger Sune Holm, driftsdirektør i gastransmissionsselskabet Evida, om de 205.000 gaskunder, der har benyttet muligheden for at foretage en ekstra aflæsning af deres gasforbrug, sådan at deres aconto-regninger kommer til at ligne virkeligheden.

De 205.000 svarer til mere end hveranden gaskunde. Og med aflæsningerne, der kunne indberettes indtil i tirsdags - kan selskaber som f.ex. Norlys nu snart sende nye og mere retvisende regninger afsted. Og faktisk er det planen, at alle danske gasregninger fremover skal afspejle kundernes aktuelle forbrug, fremfor - som hidtil - at afspejle forbruget sidste år:

Norlys: Sender hurtigst muligt en ny aconto

- Evida forventer i samarbejde med gasleverandørerne at indføre obligatoriske kvartalsvise aflæsninger og opgørelser senere på året i 2023, skriver Evida nemlig, og i energiselskabet Norlys er man allerede klar til at bruge kundernes reelle forbrug på de næste regninger:

- De kvartalsvise opgørelser betyder, at dine regninger fremover i langt højere grad kommer til at afspejle dit reelle forbrug og dine besparelser.

- Så snart Norlys har modtaget dit gasforbrug fra Evida, sender vi dig hurtigst muligt en opgørelse og en ny acontoregning for det kommende kvartal, skriver Norlys.

En fjerdedel af forbruget er væk

De høje gaspriser har bl.a betydet at danskerne har brugt mindre energi samlet set i 2022 end i 2021. Og at faldet især kan ses på gasforbruget:

- Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 pct. i de første tre kvartaler af 2022 i forhold til samme periode året før.

- Især faldt forbruget af naturgas. Det faldt med 28,3 pct, skrev Energistyrelsen i november i en oversigt over Danmarks energiforbrug og energiproduktion.

En oversigt der - nok ikke så overraskende, når man tænker på gaspriserne himmelflugt - viser et voldsomt fald i gas-forbruget, men hvad med dig? Og har du forresten set, at der er gode nyheder til gaskunder i både Tyskland og Danmark?

